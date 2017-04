Prefeito e Léo de Brito inspecionam Construção de Calçadas

O Programa de Construção e Recuperação de Calçadas é uma ação da Prefeitura que visa garantir mobilidade e acessibilidade a idosos, pessoas com deficiência e demais pedestres. Neste sábado, 8, o prefeito Marcus Alexandre, acompanhado pelo deputado federal Léo de Brito, percorreu ruas do conjunto Abrahão Alab para acompanhar a execução das obras de calçadas no entorno da Escola Padre Antônio Diogo Feijó.

O projeto contempla pavimentação de calçada e meio fio em concreto e rampa de acessibilidade. De acordo com o professor Cláudio Sores, o calçamento dará mais segurança à comunidade escolar. “Com a calçada acessível, não só alunos, pais de alunos mas toda comunidade poderá transitar com mais segurança”, destacou o professor.

Viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito e contrapartida da Prefeitura, este ano, o Programa de Construção e Recuperação e de Calçadas será executado em onze bairros da capital, com a construção de cinco mil metros de calçadas. “Além deste nas proximidades da escola Diogo Feijó, com a ajuda do deputado Léo, a Prefeitura estará trabalhando também nos locais onde ainda não há calçadas como a Rua Isaura parente e Minas Gerais. Estaremos acompanhado tudo de perto e vamos aproveitar todo o verão para concluir o que foi planejado”, ressaltou Marcus Alexandre.

De acordo com o deputado Léo de Brito, “o calçamento nas ruas Rio de Janeiro, Ary Rodrigues e Itamaracá vem atender uma necessidade da comunidade. É mais uma ação resultado da parceria do nosso mandato com o prefeito Marcus Alexandre”.

Desde que foi implantado pela gestão municipal, no ano de 2013, o Programa de Calçadas já viabilizou a construção de revestimentos, adequação de pisos e rebaixamento de meios fios com rampa em mais de 20.000m de passeios públicos, garantindo acessibilidade e segurança aos pedestres, principalmente àqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.