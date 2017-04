Coluna Bom Dia

Cem dias

O balanço dos cem dias da segunda gestão do prefeito Marcus Alexandre, que a TRIBUNA publica hoje em encarte especial, comprova que a Prefeitura de Rio Branco tem o que mostrar e justificar suas ações. É um quadro bem diferente da maioria das prefeituras do interior e do que a oposição ao prefeito desejaria.

Sem crise

Mesmo em meio à crise financeira que atinge o país inteiro, o prefeito mostra que, com criatividade, dá para fazer o necessário. O carro chefe de seus opositores, a situação dos buracos das ruas, está perdendo força, com as ações emergenciais e com a presença de oito equipes simultâneas nas ruas.

Estiagem

Foi só dar uma pequena estiagem que os buracos começaram a desaparecer. E já não se fala mais nesse assunto. Bem diferente do interior.

Cruzeiro

Em Cruzeiro do Sul, a situação das ruas é calamitosa. O prefeito Ilderlei Cordeiro, que deveria ser a vitrine da oposição, não consegue resolver o problema. E há locais onde é quase impossível transitar. Os que criticaram aqui se calam com a situação de lá.

Preocupação

A situação das prefeituras do interior está incomodando alguns caciques da oposição. Eles sabem que, sem boas administrações, a eleição de 2018 fica perigosa. Há um movimento para se criar, no âmbito da Amac ou mesmo em assessoria independente, um grupo de apoio às prefeituras.

Trabalho

No encarte desta edição, o prefeito Marcus Alexandre destaca que vai continuar acordando cedo, percorrendo bairros, trabalhando e dialogando. E cumprindo seus compromissos. Este ano já entregou duas creches, a reforma da escola Menino Jesus, Centro do Idoso, unidade de saúde, ponte do Calafate, entre outras obras. Será que é pouco?

Recursos

O principal temor do prefeito é o corte de recursos dos programas que sustentam algumas obras importantes em andamento, como o Jardim São Francisco e o Shopping Popular. E ele sabe que este é um ano decisivo, pois o próximo, com as eleições, gerará desconfianças e retaliações.

Má política

E bem que impedir a vinda de verbas para obras é má política, pois prejudica a população.

Reforma

As conversas sobre as eleições de 2018 estão acontecendo sem que se saiba, ainda as regras do jogo. O deputado Vicente Cândido (PT/SP) apresentou na última semana, à Comissão Especial de Reforma Política, seu relatório com as propostas de reforma política.

Lista

O texto tem como foco o financiamento público de campanha e a instituição de listas partidárias preordenadas, a “lista fechada”, associada ao fim de coligações partidárias. Para Cândido, a proposta apresentada culminaria em eleições mais baratas, com menos candidatos e com mais força partidária.

Muda tudo

A exigência de lista fechada por partido, sem coligações, para as eleições proporcionais, muda tudo na relação entre as forças políticas. Não se sabe o impacto que isso pode ter na eleição de muitos deputados, que sempre foram carregados pelas coligações.

Crime

Mas, a proposta vem encontrando apoio. O ministro Gilmar Mendes, do STF e do TSE, disse em Harvard, nos Estados Unidos, que, sem essa mudança, o crime tomará conta da eleição e o Brasil se transformará, segundo suas palavras, em um “grande Rio de Janeiro”.

Grãos

Produtores rurais da BR-317, no caminho para boca do Acre, estão considerando a possibilidade de mudar de atividade, trocando o boi pelos grãos. Pelo menos um grande pecuarista está satisfeito com a mudança que está fazendo.

Arroz e milho

Esse produtor desativou mil hectares de pasto e plantou no local, nos mil hectares, arroz e milho e colheu uma excepcional safra, ajudado pelo clima e pelo terreno plano. No fim das contas, tudo fechado, viu que o lucro foi maior do que com a produção de carne.

Mais áreas

Ele confidenciou a amigos que nos próximos meses pretende desativar mais uma área equivalente para o plantio desse ano, dobrando a produção.

Boca do Acre

Em Boca do Acre, já se sente esses ares de mudança e o município, que tem o maior rebando do Amazonas, pode se tornar também uma potência na produção de grãos.

Ideia

Essa é uma ideia antiga do produtor José Lopes, que sempre acreditou que as áreas planas da BR-317 serviriam para a vocação agrícola.

Soja

O empresário Jorge Moura colheu a primeira safra de soja e também está muito feliz com o resultado. Disse que está comercializando com facilidade e a preço bom. Mostra que o produto é viável no Acre.

Perigo

O perigo dessas experiências é o de atrair investidores estrangeiros para a região, agora que o governo está pensando em liberar a compra de terras na Amazônia e em todo o país.

Praças

O governador Tião Viana entregou na sexta-feira mais duas praças de esporte e lazer, no bairro Cidade do Povo, totalizando sete praças do projeto do governo que pretende instalar um total de 12 no conjunto habitacional até maio deste ano, num investimento de R$ 3,5 milhões.

Modelo

Com projetos arquitetônicos arrojados e modernos, as praças contemplam quadra esportiva de areia, playground, bancos e calçadas de passeio e até academia comunitária. O Governo do Estado priorizou um modelo que exige pouca manutenção, cada uma com cerca de 2,5 mil metros quadrados. Um grande projeto, necessário e voltado para a comunidade.

Construção

Falando em construir, o Acre tem o quarto maior custo de construção civil do país e em março o índice subiu mais 0,35%. O metro quadrado construído, em média, no estado, custa R$ 1.129,48.

Motivos

Um dos motivos desse custo alto é o preço do cimento, principalmente, e de outros insumos. Um bom acordo comercial com os vizinhos Bolívia e Peru poderia ajudar a baixar esses preços.

SESC

Em Cruzeiro do Sul, finalmente, está quase pronto para a inauguração o Centro de Lazer do SESC, um complexo com hotel, restaurantes, lazer, com um investimento superior a R$ 5 milhões.

Corrida

Como a situação anda bicuda, ontem aconteceu mais uma correria às agências da Caixa em busca dos caraminguás do FGTS. Que crise!

De fora?

O deputado Lincoln Portela (PRB/MG), a pedido de entidades ligadas ao MP e à magistratura, apresentou emenda à Reforma da Previdência que exclui estes setores das mudanças propostas pelo Governo Temer. Da maneira como está proposta, a Reforma altera o regime previdenciário de todas as categorias de servidores públicos, incluindo juízes, promotores e procuradores.

Será certo?

Portela quer criar exceções argumentando que “os juízes e os membros do Ministério Público correm riscos parecidos com os enfrentados pela polícia, principalmente quem atua na área criminal”. E com salários bem maiores que o restante da população.

Aplicativo

Como se não houvesse nada mais importante no país, o estudante Bruno Borges teve sua saga transformada em aplicativo na internet. E continua sumido.

BR

Pode ser que não consiga muita coisa, mas o senador Valdir Raupp faz um barulhaço em torno das BR’s de Rondônia, especialmente a 364. Esta semana, por exemplo, montou uma comitiva com técnicos do DNIT para inspeção na BR-364. Passaram por outras também.

Semelhante

Durante o percurso, o senador Raupp mostrou a realidade que se encontram as rodovias federais dentro do território rondoniense para o diretor-geral do DNIT, Valter Casimiro Silveira. Já tentaram fazer algo semelhante no Acre, mas não funcionou. E nem agora deve funcionar. Por uma única razão: o DNIT não tem dinheiro.

Noel

Acredita em Papai Noel? A ex-senadora Marina Silva disse que não sabe se será de novo candidata ao Palácio do Planalto em 2018. “Ainda estou no processo de discernimento”, disse, ressaltando que seu “projeto de vida” não é ser presidente do Brasil. Ou seja, nem ela sabe o que quer.

Gastronomia

A renitência da acreana é um tanto quanto gastronômica: “Por que vou debater com um escochado?”, exemplificou, usando um dos rótulos aplicados a ela própria. Quando um interlocutor se refere a “coxinhas” e “mortadelas”, ela faz outra auto referência: “Falta incluir os vegetarianos”.

Juruna

Se tudo der certo, o desfecho do caso Juruna será nas próximas horas. A defesa do vereador está confiante na anulação do mandado de prisão contra ele. Viria do STJ. Por meio de um habeas corpus. Há juristas que veem a possibilidade como muito remota. Mas, tudo é possível.

Incerto

Enquanto isso, continua em local incerto e não sabido. Ou para ser mais explícito, continua sendo um foragido da Justiça.

Doido

O ministro da Saúde, Ricardo barros, disse na conferência em Harvard que os exames feitos no SUS que apresentam resultado “normal” representam prejuízo para o sistema. Para o ministro, exame bom e necessário só o que aponta que o paciente está à morte. Um ministro da saúde falando uma barbaridade dessas é o fim do mundo… Chama o Giordano bruno e os ETs.

Alan Rick

O deputado federal Alan Rick e os integrantes das Frentes Parlamentares Católica, Evangélica e em Defesa da Vida e da Família da Câmara dos Deputados e a Frente Antidrogas no Congresso Nacional foram recebidos pelo presidente da República Michel Temer nesta quinta-feira (6), no Palácio do Planalto, com uma pauta importante, que tratou vários temas.

Defesa da vida

Entrou na pauta a lei anti-aborto, descriminalização das drogas e no país e a mãe de todas as reivindicações: a retirada das obrigatoriedades do ensino de ideologia de gênero da Base Comum Curricular. A proposta foi acatada pelo presidente e a mudança feita ontem mesmo pelo MEC, com nova redação encaminhada ao Conselho Nacional de Educação.

NOVO TEXTO

Em nota, amplamente divulgada pelos jornais de grande circulação do país, o MEC afirmou que o texto “passou por ajustes finais de editoração/redação que identificaram redundâncias”. Segundo a pasta, o texto encaminhado a membros do Conselho Nacional de Educação na quarta-feira (5) já contém os ajustes.

VITÓRIA DA SOCIEDADE

Em conversa com a coluna, o deputado Alan Rick, que tem forte base eleitoral no meio evangélico, foi enfático: essa vitória é grandiosa. “Retiramos definitivamente a ideologia de gênero da Base Comum Curricular. Agora cabe aos pais, alunos e ao povo cristão denunciar qualquer tentativa de ensino de gênero nas escolas”, disse.

GARANTIAS

Importante destacar que a mudança não tolhe os direitos de ninguém. Apenas estabelece parâmetros para que os pais possam educar seus filhos de acordo com suas crenças e sem imposições ideológicas da escola.