Prefeito Marcus Alexandre faz balanço das ações de seu segundo mandato

Em entrevista exclusiva à TRIBUNA, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre faz um balanço das ações realizadas nos primeiros cem dias de sua administração no segundo mandato, uma data considerada um termômetro da vitalidade das realizações da prefeitura. E o prefeito mostra que tem muito a apresentar. Foram três escolas entregues, o centro do idoso, novas unidades de saúde, novas ferramentas de transparência e contato com a população.

Do incentivo ao carnaval nos bairros á internet gratuita em hotspot, do novo plano diretor à redução de 70% nos casos de dengue e zika, da nova ponte do Calafate aos mutirões odontológicos, das mamografias em homenagem ao Dia da Mulher ao início do ano letivo para 24 mil alunos na rede municipal, são muitas obras e realizações.

Confira o balanço apresentado pela prefeitura de Rio Branco nessa edição.

Oito frentes de trabalho na recuperação das ruas

A Emurb está trabalhando diuturnamente com oito frentes de ação para a recuperação das ruas da capital, depois do atraso causado pelas fortes e constantes chuvas nos três primeiros meses do ano. São mais de sete mil toneladas de asfalto, R$ 5,5 milhões investidos e a atenção especial da equipe responsável para sanar os problemas. Confira nessa edição um pouco do trabalho nessa área.

Prefeito pede união política para garantir recursos federais

Diante da iminência de cortes profundos em programas e verbas de emendas anunciados pelo governo federa, o prefeito Marcus Alexandre pede que a bancada federal acreana se uma na reivindicação da manutenção dos repasses para as prefeituras acreanas. Varias obras, como o Jardim São Francisco e o Shopping Popular podem ser prejudicadas pelo atraso de verbas, diante das determinações de Brasília.

Mesmo com muita chuva e corte de recursos, balanço dos primeiros 100 dias é muito positivo, diz Marcus Alexandre

O prefeito Marcus Alexandre completa os primeiros cem dias de seu segundo mandato já com muitas ações para mostrar, inaugurações e conquistas importantes, mas também enfrentando grandes desafios, como um dos períodos mais chuvosos da história de Rio Branco. Nos primeiros noventa dias do ano, chovem em 74 deles. Isso causou problemas nas ruas e avenidas, mas uma ação concentrada busca resolver o problema. Ainda assim, os índices de doenças como dengue e zika caíram em 70%.

O prefeito não reclama das críticas que eventualmente recebe, mas está preocupado com a questão do corte ou atraso na liberação de recursos federais para obras em andamento, como o Parque São Francisco e o Shopping Popular e pede união da bancada federal para buscar a melhor solução para rio Branco e as demais prefeituras do Estado. Nessa entrevista exclusiva à TRIBUNA, o prefeito faz um balanço dos primeiros 10º dias de sua nova gestão.

A TRIBUNA – Ao completar 100 dias de sua segunda gestão, quais foram as principais ações da prefeitura? Quais as áreas prioritárias de ação?

Prefeito Marcus Alexandre – Em primeiro lugar, é importante salientar que os 100 dias iniciais da gestão coincidem com o inverno, então as nossas ações, estão adequadas à condição climática dessa época. Desde a posse em 1º de janeiro nos preparamos, como já fizéramos nos últimos quatro anos, com a ação de inverno, que engloba o combate à dengue, a manutenção da cidade, o preparo para o início do ano letivo, fazendo a manutenção das escolas.

Lançamos as ações de inverno no dia dois de janeiro, com bons resultados. Conseguimos uma redução de mais de 70% dos índices da dengue, mesmo tendo o maior inverno dos últimos 40 anos, segundo a Defesa Civil. Mantivemos equipes permanentes de manutenção viária. Tivemos muita dificuldade nesse período e temos que reconhecer que a cidade ficou com vias importantes em condições de dificuldades de trânsito por conta de buracos e ai tivemos que fazer um esforço redobrado.

Mas conseguimos reverter a situação e realizar outras importantes ações, como, por exemplo, inaugurar o Centro do Idoso, no Calafate, realizar mutirões odontológicos na Cidade do Povo e no Taquari. Na Baixada o mutirão já está programado. Também inauguramos a Internet Social em pontos estratégicos da cidade, com direito a 30 minutos de conexão. Iniciamos o ano letivo com 24 mil alunos na rede, inaugurando três novos espaços: a creche do Jacamim, no São Francisco, a escola Menino Jesus revitalizada e a creche do Rosa Linda que já está em funcionamento.

Também inauguramos a 25ª Unidade de Saúde no Triângulo Velho e agora recentemente anunciamos a entrega dos exames pela Internet. Mais de 85 mil exames são entregues pela Internet. Então, foram três meses de muito trabalho, dedicação, e a gente colheu os resultados da gestão anterior. Claro que é uma sequência do trabalho. A diferença desse período foi o regime de chuvas que, de fato, nós tivemos em três meses, mais de 80% do previsto para o ano inteiro.

A TRIBUNA – Quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou desde que assumiu esse segundo mandato?

Marcus Alexandre – Nós estamos dando sequência ao nosso mandato, então eu não posso dizer agora: eu não vi, eu não sabia, isso não é comigo, porque eu estou junto com a nossa equipe, nós estamos no quinto ano da administração. Então, nós estamos dando sequência ao trabalho que nós concluímos em dezembro do ano passado na gestão anterior.

A maior dificuldade nossa foi de fato o regime de chuvas. Nós tivemos em janeiro 24 dias de chuvas em 31 dias. Em fevereiro, 23 dias de 28. Em março dos 31 dias, choveu em 27. Então, praticamente, nós tivemos de 90 dias, 74 dias de chuvas. Essa foi a maior dificuldade. Nós tivemos que fazer um esforço concentrado. Os números são impactantes, porque se a média do ano é de 1900 mm de chuvas, choveu 1400 mm em três meses. Choveu quase o ano todo nesse período de três meses.

Tivemos que ampliar equipes de manutenção viária. Segundo o boletim da Emurb, nós chegamos a quase sete mil toneladas de asfalto aplicadas nesse período, investimento alto na cidade para garantir a manutenção dos principais corredores.

A TRIBUNA – Como o senhor analisa a relação da prefeitura com os vereadores, até agora? E com o governo do Estado?

Marcus Alexandre – Nos temos uma legislatura onde houve uma grande renovação, tanto na base como na oposição e nós estamos iniciando um relacionamento que, em minha opinião, tem que ser pautado no respeito, na independência. Tivemos grandes debates, principalmente no momento da discussão da tarifa dos transportes, na aprovação de projetos, apreciação. Eu acho que é um momento em que os dois lados estão se conhecendo mais, tanto a Prefeitura como a Câmara de Vereadores.

Mas eu reitero aqui o meu respeito à Câmara de Vereadores, a cada um dos dezessete vereadores da nossa cidade e a independência do poder. A Câmara é um poder independente. Cumpre o seu papel de fiscalizar as ações do município e de legislar. A prefeitura sempre se colocará como parceira e estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos como a gente fez nesse período em relação aos debates dos temas que a Câmara sugeriu e encaminhou.

A TRIBUNA – Com base nas ações desses primeiros 100 dias, o que a população do município poderá esperar de sua segunda gestão?

Marcus Alexandre – A população pode esperar muito trabalho de toda a equipe. Nós demos sequência ao trabalho da gestão anterior desde o dia dois de janeiro. Não houve descanso. Não houve final de semana. Não teve feriado. Trabalhamos todos os dias. Acordamos muito cedo. Dormimos tarde. Enfrentamos esse inverno de cabeça erguida, porque nós tivemos um dos maiores invernos da história. Mas a dengue, por exemplo, zika e chikungunya tiveram uma redução de mais de 70%. Isso é resultado do trabalho da Secretaria de Saúde, dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias. É o trabalho da Semsur. É o trabalho de todos nós. É o apoio da comunidade.

Então a população pode ter certeza que nós vamos continuar honrando a confiança que o povo depositou no nosso projeto. Não vou deixar ninguém da minha equipe descansar. A orientação é trabalhar muito para honrar a confiança do povo. E cumprir com os nossos compromissos, que estão no plano de governo que nós apresentamos à população na campanha passada.

A TRIBUNA – O governo federal anunciou o corte de mais de R$ 10 bilhões em emendas parlamentares, de bancada e individuais. Como isso pode afetar o município?

Marcus Alexandre – Eu só espero que o governo não faça cortes naquilo que já está em andamento porque esse ano, por exemplo, as obras do Programa Calha Norte não tiveram nenhum desembolso. Nas obras que o município tem das quadras esportivas não houve desembolso esse ano ainda. As obras dos mercados que já haviam sido liberadas no ano passado, nós contamos com recursos. Mas, por exemplo, nós estamos executando as obras do Jardim São Francisco, uma grande urbanização, onde, esse ano, nós não tivemos a liberação dos recursos. São mais de R$ 500 mil que estão pendentes de pagamento. Então o que eu espero é que não haja cortes nas obrigações já contratadas.

Um exemplo é o Shopping Popular. Nós tivemos ano passado quase três meses sem nenhuma liberação de recursos. Eu tenho pedido… Eu faço um apelo à bancada que deixe de lado as questões partidárias e esse ano, em que não tem eleição, que possamos estar unidos para que a gente defenda os investimentos para o Acre.

Todos vamos sofrer com os cortes. Todos os municípios sofrerão. Mas entendo que a prioridade primeira deve ser a liberação das obras que estão em andamento. Já estive em Brasília este ano conversando com o ministro dos Esportes, autoridades do Calha Norte, da Educação. E a gente espera que a União possa liberar os recursos, principalmente, das obras em andamento.

A TRIBUNA – O que mudou nesse segundo mandato em relação ao primeiro?

Marcus Alexandre – Nós estamos buscando aprender com os erros. Acho que a grande humildade está ai. A humildade de reconhecer que a gente sempre tem algo a fazer melhor do que o que se fez. Se a gente olhar para a primeira gestão, buscar um aprendizado, pode cometer menos erros agora, porque é isso que a população espera da nossa equipe e é o que eu tenho dito para o nosso time.

Nós estamos no segundo mandato, então já são quatro anos de trabalho. Humildade para reconhecer erros e acertar mais. É isso que a gente vai buscar. Agora, os nossos princípios são os mesmos. Muito trabalho, dedicação, transparência na gestão, ética, profissionalismo, relação com a população, participação da população na nossa gestão, visitas, vistorias, andar nos bairros, conversar com as pessoas. Desses princípios eu não abro mão. Agora temos que olhar para a primeira gestão como uma oportunidade de aprendizado para fazer aquilo que a população espera da gente.

A TRIBUNA – O senhor vem sofrendo uma barragem de críticas que parecem bem orquestradas. E o tom da oposição subiu na Câmara Municipal. Isso preocupa o senhor?

Marcus Alexandre – A oposição está fazendo o seu papel: de ser oposição. O meu papel é trabalhar. Eu não posso criticar a oposição porque ela está fazendo oposição na Câmara. É o papel dela. É claro que eu espero da base que, quando se fizer uma crítica, esclarecer as coisas. É o que eu digo, principalmente para o nosso líder: esclarecer as informações. E aquela crítica construtiva a gente traz para a gestão para poder buscar a melhoria, a solução. Aquilo que for crítica construtiva. Agora a oposição faz papel de oposição e o meu papel é trabalhar. E muito. Nós tivemos agora essa situação dos buracos e eu fui para a TV, dialoguei direto com a população, conversei com as pessoas, pedi um voto de confiança porque chovia todo dia, toda hora. Então, não cabe a mim ficar lamentando pela crítica que a gente recebe. Você tem que buscar, a todo o momento, soluções para a cidade e ter o equilíbrio na tomada de decisões, a responsabilidade, a serenidade para saber aonde você quer chegar. Não tomar decisão no calor da emoção e nem se deixar contagiar por uma crítica ou outra que é do processo democrático. Papel nosso, da prefeitura é mostrar resultado, trabalhar.

Nem as chuvas torrenciais impediram o trabalho nos 100 dias

Não é fácil trabalhar nas condições amazônicas com 74 dias de chuva em 90 dias dos meses de janeiro a março. Mas essa é a realidade que a prefeitura teve que enfrentar no início de 2017, o ano com maior índice de precipitação pluviométrica registrado na história da capital.

Segundo dados da defesa civil do Município, choveu em janeiro 529,2 mm, ou 189,4% acima do índice médio dos anos de 1971 a 2016. Em fevereiro, foram 365,8 mm, ou 130,9% acima da média. Em março, os números impressionam. Foram 512,8 mm, um aumento de 193,9% acima da média histórica para o mês.

Ainda assim, o trabalho da prefeitura não parou, ainda que críticas inconsequentes tenham sido feitas pelo estado em que ficaram muitas ruas da cidade como resultado desse excesso de água. Mas agora que o tempo firmou um pouco, as equipes estão trabalhando diuturnamente para recuperar o asfalto e as melhores condições de tráfego na cidade. Confira abaixo o quadro que mostra a situação e a distribuição da chuva na capital nesse ano atípico de 2017.

Em três meses, balanço das ações mostra compromissos cumpridos

Um rápido levantamento mostra as inúmeras ações da prefeitura de Rio Branco nos primeiros cem dias do segundo mandato do prefeito Marcus Alexandre. Mesmo com as dificuldades geradas pelas fortes chuvas no período, a prefeitura mantém a ação robusta que tem marcado sua ação os últimos anos.

São realizações em todos os setores da administração, com reflexos mais que positivos na vida da população dos diversos bairros. Novas creches e escolas infantis, nova unidade de saúde, novos espaços de convivência, novas definições para o futuro de rio Branco.

A prefeitura municipal mantém o ritmo de trabalho intenso, com a presença constante nos bairros e uma administração aberta e democrática. Veja mês a mês as principais ações do segundo mandato de Marcus Alexandre

Janeiro

Lançamento da Ação de Inverno 2017 – mil pessoas envolvidas no combate ao Aedes Aegyphti;

Sanção da Lei do Novo Plano Diretor;

Início da obra da terceira etapa de revitalização do Mercado do Bosque;

Lançamento do Portal do Cidadão na Internet, com mais de 50 serviços online a disposição da população;

Inauguração do Centro do Idoso, no Calafate;

Lançamento da “Internet Social” – internet gratuita em locais públicos como a Praça da Revolução, Terminal Urbano, Terminais de Integração da UFAC e Baixada e Rodoviária;

Mutirão Odontológico na Cidade do Povo com mais de mil atendimentos;

Fevereiro

Carnaval nos bairros – mais de 20 comunidades receberam apoio para a realização da festa, sem nenhum incidente de violência;

Programa Férias no Parque – diversas atividades esportivas e culturais com grande alcance de público no Horto Florestal;

74% redução dos casos de dengue na capital;

Início da obra de revitalização do Mercado da Estação e Elias Mansour;

Conclusão da Ponte do Panorama;

Março

Posse de 923 servidores efetivos para a Educação;

Início do ano letivo com mais de 24 mil alunos na rede municipal;

Programação do Mês da Mulher com ênfase no mutirão de mamografias com mais de 100 atendimentos em dois dias;

Atendimento especial para grávidas no Horto Florestal – com a entrega de kits bebê e ensaio fotográfico;

Inauguração da Escola Menino Jesus;

Programa Saúde da Comunidade 2017 – início das ações na comunidade do Barro Alto;

Inauguração da Unidade de Saúde do bairro Triângulo Velho;

Inauguração da Creche Jacamim no bairro São Francisco;

Mutirão Odontológico no bairro Taquari;

Saúde na Comunidade no Panorama – com mais de 100 atendimentos realizados;

Lançamento do programa de resultados de exames pela internet;

Abril

Feira do Peixe da Semana Santa acontece de 12 a 15 de abril;

Programa de construção e recuperação de calçadas 2017, lançado dia 6 de abril;

Entrega de títulos definitivos para moradores dos bairros Adalberto Aragão, Valdemar Maciel, Nova Estação, Bosque, Defesa Civil e João Eduardo;