Taxistas e mototaxistas se unem para lutar contra instalação do Uber

Os taxistas e mototaxistas estão vigilantes com os rumores que o sistema Uber pode ser instalado na capital acreana. “O aplicativo Uber beneficia o fraqueador do servi- ço de tecnologia, porque o motorista é explorado e o usuário do transporte não tem nenhuma segurança do serviço que está solicitando”, alerou o tesoureiro do Sindicato dos Taxistas e Condutores Autônomos do Estado do Acre (Sintcac), Telnizio Bomfim.

Segundo ele, a categoria esteve recentemente com o superintendente municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Gabriel Forneck para alertá-lo sobre o risco desta atividade ser instalada na cidade. Destacou que o serviço foi suspenso na Alemanha, Espanha e França, porque os frequentadores do sistema não têm controle dos motoristas que são recrutados para prestar o serviço à população. “Estamos confiantes que o Congresso Nacional refutará o funcionamento do serviço no País“, aposta o sindicalista.

Desde 201 que a empresa Uber atua Brasil, mas a operadora do serviço funciona na cidade americana de San Francisco, mas o servi- ço é explorado em 575 cidades, inclusive na grande São Paulo e no Rio. O motorista cadastrado pelo franqueador da marca trabalha como parceiro, mas só recebe pelo serviço prestado, através de um aplicativo, que permite o usuário navegue na internet para solicitar o serviço do motorista particuar.

“Quem tentar implementar este tipo de serviço em nossa cidade será denunciado por transporte clandestino, que resulta em uma multa de R$ 1.200”, alertou Bonfim.

O tesoureiro do Sintcac destacou que a Capital acreana conta com 1.400 concessões de táxi, mas trabalham na atividade de taxista pelo menos 3.300 pessoas. Explicou que quase todos os municípios acreanos possuem o taxista viração, que faz o transporte de passageiros do interior para a Capital.

“Temos motoristas suficientes para atender a população, por isso, não permitiremos que o serviço do Uber seja instalado em cidade”, ressaltou. Telnizio acrescentou que a Câmara dos Deputados aprovou um substitutivo de Daniel Coelho (PSDB-PE) ao Projeto de Lei 5587/16, que permitia a regulamentação de serviços de transporte individual privado por meio de aplicativos – como as empresas Uber e 99 Táxi, os dois mais conhecidos no Brasil. Agora o texto segue para o Senado, mas a emenda aprovado por 226 votos favoráveis e 182 contrários, transforma a atividade privada, em pública.

Cezar Negreiros