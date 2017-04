Receita Federal paga R$ 240 mil a 209 contribuintes no Acre dia 17

Está aberta a consulta ao 7º Lote Residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos exercícios de 2008 a 2016. No Acre, 209 contribuintes receberão créditos no valor de R$ 242.921,91 no dia 17 de abril. As informações são da Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na Internet (http:// idg.receita.fazenda.gov.br), ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declara- ção e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informa- ções sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte pode contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Declaração 2017 até dia 28

Receita Federal informa que 30.405 contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no Acre, até a quinta- -feira, 6. O estimado, é que aos menos 75 mil pessoas tenham que declarar a renda ao leão, até o dia 28 de abril.

O programa para fazer a declara- ção está disponível para download desde o dia 2, no site da Receita Federal. Esse ano, a declaração pode ser preenchida e enviada pelo mesmo aplicativo. O mesmo programa também servirá para declarações futuras, bastará ser atualizado.

Quem entregar a declaração com atraso terá de pagar multa de 1% do imposto devido ao mês. O valor mí- nimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Quem entrega a declaração antes tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Deve realizar a declaração quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano (salário, por exemplo); ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano; teve ganho com venda de bens (casa, por exemplo); comprou ou vendeu ações em Bolsas; recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural ou tem prejuízo rural a ser compensado no ano calendário de 2016 ou nos próximos anos; era dono de bens de mais de R$ 300 mil; passou a morar no Brasil em qualquer mês e ficou aqui até 31 de dezembro; vendeu uma casa e comprou outra num prazo de 180 dias, usando isenção de IR no momento da venda.