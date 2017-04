André Maia ajusta administração Municipal e garante permanência de servidores do concurso de 2015

Depois de pouco mais de três meses de gestão, o prefeito André Maia (PSD) realizou um estudo aprofundado e conseguiu resolver a situação em definitivo de mais de 200 pais e mães de famílias que fizeram o concurso de 2015 da Prefeirura de Senador Guiomard que estavam sendo ameaçados de serem demitidos.

O levantamento de cada um dos processos foi analisado pela equipe do prefeito que resultou em uma resposta positiva aos servidores concursados, que agora tem a garantia do exercício de suas funções na administração pública Municipal.

A menos de quatro meses frente a gestão em Senador Guiomard, André Maia herdou várias dividas extraordinárias, uma delas chegando a mais de 1.5 milhões em salários atrasados. Buscando zelar pelas garantias do direito dos trabalhadores e economizando, levando em consideração a grande crise que o pais passa. O prefeito conseguiu pagar os salários atrasados e ainda garantir os vencimentos dos servidores, antes do dia 30 de cada mês.

Comunicado do TCE

Após receber uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para demitir os concursados de 2015, André Maia analisou a situação como a mais difícil até o momento de sua gestão.

“Essa foi a fase mais difícil, já que tenho como meta gerar emprego e renda em nossa cidade e estava me vendo obrigado a demitir pais e mães de famílias. Sabendo das multas pesadas que poderia haver em meu CPF, fiz uma exigência a minha equipe, para que se aprofunda-se em cada caso dos servidores concursados para resolver a situação de aflição que havia sido instalado no município. Agora posso dormir tranquilo, finalmente conseguimos rever todos os contratos e alinhar um por um, garantindo que não teremos demissão em Senador Guiomard.

De acordo ainda com o prefeito André Maia, os ataques sofridos nas redes sociais nesses últimos meses não teve importância. “O mais importa para nossa gestão era a garantia do pão de cada dia dos funcionários públicos da prefeitura que trabalham com muita dedicação para atender os nossos munícipes”, ressaltou o prefeito.

Depois de conseguir resolver esse problema de ameaça de demissão, o prefeito disse que estava muito feliz em ter a certeza que não irá demitir nenhum dos servidores e que agora com essa garantia tem a convicção que cada um ira se dedicar ainda mais em suas funções. “Quem vai sair ganhando com isso é a população de senador Guiomard”, finalizou André.