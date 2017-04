Hamilton vence na China e lidera o campeonato ao lado de Vettel

Tranquilo, assim pode ser definido o 54ª triunfo de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Neste domingo, o inglês não deu chances para os adversários e liderou do começo ao fim o GP da China, garantindo a primeira vitória dele na temporada, igualando Sebastian Vettel na liderança do campeonato. O alemão da Ferrari, por sua vez, teve que remar para recuperar posições perdidas no box, e finalizou a prova na segunda colocação. Saindo de 16º, Max Verstappen deu show, ultrapassou por dentro, por fora e no final segurou o companheiro Daniel Ricciardo para conquistar um valioso terceiro lugar.