Assinantes da TV paga podem assistir a SBT, Record e RedeTV!

Os canais abertos SBT, Record e RedeTV! cortaram o sinal analógico de TV nas operadoras de TV a cabo no dia 30 de março. As emissoras pedem que as operadores paguem para receber o sinal digital.

No entanto, enquanto a situação entre emissoras e operadaoras não é resolvida, a Folha de S. Paulo explica que os assinantes de TV paga podem assistir a esses canais, pois o sinal digital das emissoras abertas é gratuito.

Para assistir, o telespectador deve conectar o seu televisor diretamente em uma antena digital. Em seguida, é preciso alternar entre a TV paga e a aberta para ver esses canais.

Sintonizar os canais

O primeiro passo é ver se sua televisão já vem com conversor digital embutido. A maioria dos modelos fabricados após 2010 já possui o aparelho. Depois você deve ligar a TV em uma antena digital. No controle remoto da TV, procure pelo botão “Source” ou “Input” e mude de HDMI ou AV para TV. Para fazer uma busca dos canais digitais deve clicar no controle da TV em “Menu”. Os canais SBT, Record e RedeTV! são os 4, 7 e 9, respectivamente.