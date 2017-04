Destaques da Manhã

FGTS na mão

As agências da Caixa em todo o país vão abrir duas horas mais cedo hoje para o saque de contas inativas do FGTS. A segunda fase começou no sábado e vale para quem nasceu em março, abril e maio.

De acordo com o banco, só é obrigatório levar a carteira de trabalho se for sacar mais de R$ 10 mil. Mas, se houver alguma falha no registro das informações, é preciso apresentar a carteira e, se possível, a rescisão do contrato.

Enem mais caro

A taxa de inscrição para o Enem deste ano subiu 20,4% e será de R$ 82. No ano passado, ela custou R$ 68. E as regras de isenção para os participantes de baixa renda também mudaram. Este ano, o aluno precisa estar inscrito no Cadastro Único do governo federal, usado em programas sociais como o Bolsa Família.

Outra novidade é que as provas serão aplicadas em dois finais de semana, nos dias 5 e 12 de novembro. O período de inscrição vai do dia 8 de maio até o dia 19 de maio, pela internet. A taxa poderá ser paga até o dia 24 de maio.

Offshores ‘em alta’

Pelo menos 3.452 imóveis de São Paulo têm como donos 236 pessoas jurídicas que são ou foram controladas por empresas de paraísos fiscais, as chamadas offshores. A informação é de um estudo da ONG Transparência Internacional.

Somadas, as propriedades valem R$ 8,6 bilhões, e quase metade fica em endereços corporativos valorizados da cidade, como as avenidas Chucri Zaidan, Engenheiro Luís Carlos Berrini, Paulista e Brigadeiro Faria Lima. Em geral, offshores são usadas para evitar que o verdadeiro beneficiário dos recursos da empresa seja conhecido e muitas vezes, também servem para sonegar impostos.

Estado de emergência

O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sissi, anunciou na noite de ontem um ‘estado de emergência por três meses’, depois dos atentados com explosivos contra duas igrejas coptas, que mataram pelo menos 44 pessoas.

A Constituição egípcia prevê que o chefe de Estado ainda deve submeter essa medida ao Parlamento, que tem uma semana para se pronunciar. O grupo político do presidente domina a Casa.

Fraude depois da delação?

A Lava Jato está investigando se o ex-vice-presidente da Camargo Corrêa, Eduardo Hermelino Leite, está burlando o acordo de delação premiada firmado com a Justiça. Ele foi condenado a cumprir 16 anos e 4 meses de prisão, mas está em casa por causa do acordo.

Eduardo deveria prestar cinco horas semanais de serviços comunitários numa entidade assistencial para cegos, mas uma reportagem exibida ontem no Fantástico, da TV Globo, informou que o delator não apareceu no local.

Agressão no trem

Um idoso morreu depois de ser agredido na noite da última sexta-feira (7) na estação Corinthians-Itaquera da linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na zona leste de São Paulo. O agressor foi preso em flagrante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o segurança Expedito Gomes, de 65 anos, e o vigilante Maicon Rodrigo Venezani dos Santos, de 27 anos, discutiram dentro de um trem depois de um esbarrão.

Susto em Cuiabá

O cantor Daniel levou um susto durante um show em Cuiabá (MT) na madrugada de ontem. Ele teve que parar uma apresentação beneficente por causa de um princípio de incêndio na casa de shows Musiva.

O local precisou ser esvaziado às pressas, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Reta final dos estaduais

O Corinthians conseguiu passar pelo Botafogo-SP com um gol de Rodriguinho e está na semifinal do Campeonato Paulista. Com a vitória, são duas as hipóteses de rival para o Corinthians no próximo jogo. O adversário com maiores possibilidades é o São Paulo, caso o Santos se classifique ou caso a Ponte Preta avance sem vitória no Pacaembu hoje. Em caso de triunfo da Ponte, ela se torna o adversário corintiano.

No Rio de Janeiro, o Botafogo passou pelo Fluminense com vitória por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Agora, o Botafogo encara o Vasco na final da Taça Rio. Na decisão, não há qualquer vantagem e, em caso de empate, o vencedor será definido nas cobranças de pênaltis.