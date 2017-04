Governo do Estado adere ao projeto “Identidades”, do MPAC

A promotora de Justiça Myrna Teixeira, titular da 5ª Promotoria Cível- Vara de Órfão e Sucessões, esteve reunida na tarde da última sexta-feira (7) com o Governador do Estado do Acre, Tião Viana, discutindo a implantação do projeto “Identidades”, que visa oferecer atendimento integrado às regionais do Acre.

O projeto propõe a construção de centros de atendimento integrado que ofereçam serviços do Estado, Município, Poder Judiciário e Ministério Público, além de funcionar como ponto de cultura e cidadania.

Na reunião, o Governador demandou sua equipe para avaliar os espaços disponíveis e levantar o que precisa ser feito para implantar o projeto “Identidades” já em algumas regionais de Rio Branco. Tião Viana falou ainda sobre os serviços que já são disponibilizados pelo Governo do Estado e a satisfação de expandir esses atendimentos em parceria com o MPAC.

Entidades como o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Prefeitura Municipal de Rio Branco e a Associação de Magistrados do Acre (Asmac), já aderiram ao projeto e devem se unir em breve para oferecer atendimento integrado e cidadania às comunidades carentes.