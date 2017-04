Polícia Civil prende dupla que planejava matar policial militar

Uma operação realizada pela Polícia Civil de Xapuri na BR 317 na manhã deste sábado, dia 8, por volta da 7h00, resultou na prisão de uma dupla que planejava executar um policial militar na cidade.

Através de uma Noticia Crime registrada na delegacia de Xapuri, relata que dois homens estavam planejando a morte de um policial militar. Com determinação do Delegado Alex Danny, o investigador Eurico Feitosa e sua equipe, passaram a investigar o caso.

De acordo com dados levantados, os investigadores conseguiram prender em flagrante os jovens Wendson Ortega e Elison de Lima, quando os mesmos transitavam em uma motocicleta na BR 317. Durante revista, foi identificado que um estaria portando um revólver com munições intactas.

Após a revista, Wendson e Elison foram conduzidos para a Delegacia do município de Xapuri. Já na delegacia, o agente Eurico Feitosa, juntamente com sua equipe, deram continuidade na investigação, foi onde Wendson e Elison acabaram conversando que eles no final do mês de março passado, foram até a casa de um PM, com objetivo de mata-lo.

A execução só não aconteceu, devido o Policial não estar em casa no dia. No decorrer da diligência, os investigadores ainda apreenderam nas mãos de outra pessoa que conseguiu fugir deixando para trás, uma arma longa nas margem do rio Acre, de propriedade da dupla.

Wendson e Elison, foram autuados em flagrante pelo delegado plantonista da região do Alto Acre, Roberto Lucena. Com informações Alto Acre.