Corpo de mulher foi ‘extraviado’ em voo do RJ para o Pará-PA

O corpo de uma mulher que morreu no Rio de Janeiro e que seguia em um voo previsto para chegar a Santarém, no oeste do Pará, nesta segunda-feira (10) foi, segundo a família, “extraviado” pela companhia aérea Latam.

Ainda de acordo com familiares, a empresa que fazia o transporte informou inicialmente que “não sabia” o que havia ocorrido. Posteriormente, a companhia informou que o corpo havia sido localizado no estado da Paraíba. De acordo com a Latam, o caso está sendo apurado e o corpo deve chegar a Santarém na madrugada de terça-feira (11).

Segundo familiares, a companhia aérea informou que o corpo de Iara Otero Ferreira, de 60 anos, foi deixado por engano na Paraíba e será transladado para Santarém nas próximas horas.

Iara Otero estava no Rio para tratamento de saúde. Ela passou por uma cirurgia para retirada de pedras nos rins, seu estado de saúde se agravou e ela morreu na última sexta-feira (7). A família começou a preparar o funeral e o translado para Santarém. Segundo familiares, o corpo estava marcado para chegar às 2h50 desta segunda ao Pará.

Os familiares aguardavam para realizar velório na casa onde ela morava. No aeroporto, foram informados que o corpo de Iara não estava no voo 3370, que teve escala em João Pessoa (PB) e em Brasília antes de chegar a Santarém, conforme informações da companhia aérea.

O marido de Iara, o militar Juarez Ferreira, informou que o corpo da esposa saiu do Rio de Janeiro por volta das 16h. Segundo ele, houve negligência por parte da companhia. “Os representantes daqui de Santarém não sabem nada, não sabiam informar onde o corpo estava. Agora há pouco fui informado que o corpo está na Paraíba”, afirmou.

Juarez disse ainda que a família está em estado de choque. O militar afirmou que vai acionar a justiça para que os responsáveis pelo erro sejam penalizados. Uma das filhas do casal está grávida de 9 meses e está sob cuidados médicos. “Sem palavras. Dá vontade de sair gritando e reclamando. Nossas filhas estão em estado de choque”, finalizou.