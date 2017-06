Polícia apreendem mais 100 armas artesanais em presídio

Em uma ação preventiva, agentes penitenciários retiram mais de 100 armas artesanais de dentro das celas do presídio Manoel Nery da Silva, na madrugada desta sexta-feira (09). Ferros, lâminas de aço, material pontiagudo. Todas essas armas foram retiradas de dentro das celas, em dois pavilhões do presídio Manoel Silva, em uma ação estratégica, realizada durante a madrugada pelos agentes penitenciários. Ação ainda contou com apoio da polícia militar.

De acordo com o diretor, desta vez não houve princípio de motim, ao contrario da ultima terça-feira, onde ouve quebra-quebra e destruição de dois pavilhões. Segundo Klinger, apesar da gravidade da situação, ainda não existe a necessidade e nem previsão para transferência de presos.

Mais uma vez, parentes e familiares dos detentos estiveram em frente à entrada da unidade em busca de informações. Segundo o diretor, por motivo de segurança, ainda não é possível retornar com as visitas. Com informações Juruá Online