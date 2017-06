Relembre os “chifres” mais marcantes entre as celebridades

1/12 O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton traiu a mulher Hillary quando teve um caso com sua então estagiária Monica Lewinsky. O envolvimento rolou enquanto Clinton estava na presidência. Getty Images

2/12 Joelma e Chimbinha: Após descobrir uma traição do marido, Joelma não lavou a roupa suja em casa: se recusou a cantar em shows com Chimbinha, dissolveu o Calypso, deu entrevistas sobre a situação, contou que foi agredida pelo ex-marido… Chimbinha, em contrapartida, processou Natália, filha de Joelma, que o acusou de assédio sexual, deu entrevistas dizendo que estava muito triste com a separação e com as acusações, mas logo arranjou outra vocalista para a banda. Não durou muito. Divulgação

3/12 Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso formam um dos casais mais rentáveis entre as celebridades brasileiras, mas, em 2012, o relacionamento foi encerrado após uma traição do ator. O boato que corre em torno da história é que Bruno teria tido um caso com a modelo Carol Francischini.

4/12 Em 2008, Ronaldo Fenômeno era casado com Bia Anthony, mas foi flagrado em um hotel com três travestis. De acordo com depoimento, o ex-jogador teria contratado os travestis achando que eram garotas de programa.

5/12 Depois de cinco anos de namoro, Joaquim Lopes e Thaís Fersoza se casaram em uma cerimônia típica de filmes hollywoodianos, bastante tradicional. Mas assim que os dois voltaram da lua de mel, anunciaram a separação por conta de uma traição do ator. Logo depois, Joaquim assumiu um relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, com quem contracenava no filme “Uma Professora Maluquinha”.

6/12 Casado com a humorista Dani Calabresa, Adnet foi flagrado aos beijos com uma moça loira no Leblon, no Rio de Janeiro, em novembro de 2014. Dani perdoou a traição e até fez graça beijando Marco Luque na bancada do programa CQC. Mas em julho de 2016, o humorista foi fotografado novamente abraçado com outra moça, de cabelos azuis, trocando carinhos. Em abril de 2017, o casal anunciou que estava se divorciando.

7/12 Zezé di Camargo se separou de Zilu e já falou muito sobre a ex-mulher, afirmou que o hit “É o amor” não foi feito para ela e que já a havia traído. por 10 anos.

8/12 Príncipe Charles traiu a Princesa Diana por muito tempo com Camilla Parker Bowles. Diana tinha conhecimento da relação extraconjugal do marido e eles se separaram por conta da infidelidadeGetty Images

9/12 Ben Affleck teve um caso com a babá e, em pouco tempo, ele e Jennifer Garner se separaram de forma turbulenta. A atriz confirmou que os boatos envolvendo o ex-marido e a babá eram verdadeiros.Getty Images

10/12 O romance de Belo e Viviane Araújo foi marcado por traições. Segundo Vivi, o cantor “pulou a cerca” algumas vezes inclusive com Gracyanne Barbosa, atual esposa dele. Ela disse ainda que Belo teria se envolvido com outras mulheres também enquanto estava preso.

11/12 Paula Burlamaqui foi flagrada traindo o namorado Daniel Alvin em pleno Carnaval. A polêmica aconteceu em 2010. Primeiro, a atriz foi flagrada beijando o modelo Rodrigo Peirão e, no dia seguinte foi ao mesmo local com Daniel.