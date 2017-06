Sábado com tempo frio e ventilado no Estado do Acre

No Acre, tempo frio, fechado e bastante ventilado, com possibilidade de garoa a qualquer momento, principalmente durante a noite. Na região de Cruzeiro do Sul, a frente fria chega nas primeiras horas do dia e pode provocar chuvas mais intensas, com temporais em algumas áreas.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 75 e 95%, em todos os municípios.

Os ventos sopram da direção sudeste, entre moderados e fortes, com rajadas, da direção sudeste, deixando o dia muito ventilado.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 14 e 16ºC, e máxima, entre 18 e 20ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 18 e 20ºC;

– Assis Brasil, mínima, entre 13 e 15ºC, e máxima, entre 17 e 19ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 13 e 15ºC, e máxima, entre 17 e 19ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 16 e 18ºC, e máxima, entre 20 e 22ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, por volta das 6 horas, e máxima, entre 15 e 16ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 15 e 17ºC, e máxima, entre 20 e 22ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 14 e 16ºC, e máxima, entre 18 e 20ºC.