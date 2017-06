Defensoria Pública e FAAO celebram parceria com resultados positivos

Descentralização dos atendimentos, crescimento na vida acadêmica dos alunos e cerca de 130 petições por mês. Esses têm sido os resultados obtidos pelo Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) na Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao), em Rio Branco.

“O foco da DPE/AC é sempre prestar um melhor atendimento aos nossos assistidos. Facilitar o acesso ao cidadão tem sido uma experiência muito boa, pois assim, eles não precisam se deslocar para a sede, pegar fila ou passar aquele sofrimento de pegar ficha, essa realidade não existe mais na Defensoria Pública”, declarou a coordenadora do núcleo, Fabíola Aguiar Rangel.

Igor Clem, professor da Faao, diz que a prática jurídica tem sido fundamental para os alunos do curso de Direito. “A parceria das instituições proporciona um enriquecimento sem tamanho aos acadêmicos, e a sociedade acaba sendo a maior beneficiada, porque assim formamos pessoas com mais experiência e capacitadas para o exercício da profissão”, afirmou.

“O estágio é importante para executar o que aprendemos na faculdade. Quando estamos no curso a realidade se torna um pouco diferente do que fazemos na prática”, disse o estagiário do Núcleo, João Vitor Casas.

O coordenador do curso de Direito, Cícero Sabino ressalta a relevância do núcleo da DPE/AC na Faao. “A importância se reveste primeiramente no papel da Defensoria Pública na defesa dos direitos dos assistidos hipossuficientes, e para a Faao é uma honra muito grande poder celebrar esse convênio e prestar essa contribuição social para a sociedade acreana”.

Outros Núcleos

Em Rio Branco, além da sede da DPE/AC outros dois Núcleos de Atendimento estão distribuídos na cidade. Os núcleos estão localizados na Central de Serviço Público (OCA) e Universidade Federal do Acre (Ufac). Em breve, serão inaugurados um núcleo na Sobral e outro no Segundo Distrito.

Serviço:

Horário de funcionamento do Núcleo FAAO? Das 8 às 12 horas.

Quais os atendimentos prestados? Primeiro atendimento e peticionamento de ações na área cível.