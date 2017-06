Programa Primeira Infância comemora um ano com expectativa de atender 53 mil crianças

A manhã desta quinta-feira, 8, foi dia de comemoração pelo primeiro ano de um programa que tem como objetivo mudar a realidade de milhares de crianças do Acre. O Programa Primeira Infância Acreana (PIA) tem um alcance social imensurável: ajudar a cuidar das crianças acreanas de zero a seis anos de idade.

A estratégia é usar quem convive com essas crianças todos os dias: a família. Para que isso aconteça, o programa conta com a parceria fundamental de agentes comunitários de Saúde e enfermeiros que realizam visitas domiciliares às famílias onde o programa está implantado e fazem o acompanhamento e a orientação necessária.

Desde a implantação do programa, o foco é criar nos lares uma ambiente saudável para o desenvolvimento das crianças, prevenindo violência e negligência, por meio do resgate do vínculo familiar.

“Nas atividades que o PIA desenvolve procuramos envolver toda a família. A gente sabe que muitos pais não têm muito tempo para ficar com os filhos, por isso trabalhamos na qualidade desse tempo, por meio de atividades lúdicas, como brincar, conversar e a leitura”, explica Priscylla Aguiar, coordenadora do PIA.

Para nortear o trabalho dos profissionais durante os encontros domiciliares, a coordenação do programa criou um guia de visita. “É importante porque é por meio desse guia que os agentes comunitários de saúde são orientados como desenvolver as atividades na casa, já que são atividades de acordo com a faixa etária das crianças”, enfatiza Priscylla.

Além da comemoração de um ano do programa, o dia também foi de entrega de certificados de capacitação de 52 profissionais da região do Calafate e da Cidade do Povo, que são as áreas piloto onde o programa vem sendo desenvolvido na capital acreana.

São pessoas como a enfermeira Elaine Migueis que, realmente, fazem o PIA acontecer. “Antes do PIA, nós fazíamos a visita que o Ministério da Saúde preconiza, que é aquela visita tradicional, procurando ver os agravos de saúde. Depois do PIA, tudo mudou. Agora temos um olhar diferenciado, humanizado. O que PIA nos mostra é que o amor faz toda a diferença dentro de uma família”, afirma.

Intenção é tornar o PIA política pública no Acre

O Programa Primeira Infância Acreana está sendo implantado em dez municípios do estado. Além de Rio Branco, o PIA alcança, neste primeiro momento, as crianças de Xapuri, Brasileia, Assis Brasil, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter, Jordão, Santa Rosa do Purus e Porto Acre. A projeção é que o programa beneficie mais de 53 mil crianças.

O grande alcance social do programa, fez com o que governo decidisse pela elaboração de uma legislação que torna o PIA uma política pública no Acre. “Estamos em processo da construção da legislação. Em todos os municípios onde o programa foi apresentado tivemos 100% de adesão, o que mostra a importância do PIA para as crianças acreanas”, destaca Susie Lamas, assessora técnica do Gabinete da Vice Governadora Nazareth Araújo, que é a embaixadora do programa.

“Com um PIA temos um olhar diferenciado, humanizado”, disse Elaine Migueis ao receber seu diploma (Foto: Júnior Aguiar)

Além do Gabinete da Vice Governadora, o PIA tem a condução da Secretaria Estadual de Saúde e o apoio da Universidade Federal do Acre, da entidade filantrópica United Way Brasil, da Bernard Van Leer Foundation e do Ministério da Saúde.