Retomada das obras de restauração da BR-364

Osuperintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no Acre (Dnit/Acre), Thiago Caetano confirmou que a retomada das obras de restauração da rodovia 364 começa nessa segunda-feira (12), no trecho entre Sena Madureira e o município de Manoel Urbano, localizado no Vale do Purus.

Destacou que a primeira frente de serviço contará com uma motoniveladoura, uma recicladora e oito rolos compactadores e várias caçambas para recuperar um trecho de 50 quilômetros.

A meta é de que em 90 dias a empresa possa deixar o trecho com o revestimento de selagem para assegurar o tráfego da rodovia durante o período invernoso. “Foi liberado um montante de 60 milhões de reais, mas o Ministério dos Transportes já empenhou mais 110 mi”, revelou.

Thiago Caetano ressaltou que este trecho que será recuperado é estimado em torno de 200 quilômetros, mas se não houver nenhum contratempo neste segundo semestre o trabalho de restauração chegará ao município de Tarauacá.

Assim que encerrar esta primeira etapa, as frentes de trabalho avançarão com destino ao município de Cruzeiro do Sul no Vale do Juruá. “Estamos priorizando os pontos mais críticos para evitar o risco de fechamento da rodovia”, observou.

Explicou que Contrato de Restauração e Manutenção (Crema) recomenda que no primeiro quilômetro executado possa seja feito os ensaios pela empresa executora, com o acompanhamento da equipe de fiscalização do Dnit. Ele Informou que uma segunda frente de trabalho retomará o trabalho de restauração no trecho Tarauacá/Feijó, para garantir a trafegabilidade durante o período invernoso.

“Vamos aproveitar o verão para intensificar os serviços, para que o trecho entre Sena e Tarauacá, no Vale do Envira, possa ser terminado na primeira quinzena do mês de setembro” prevê.

Os moradores dos municípios de Manoel Urbano e Tarauacá bloquearam a rodovia na semana passada, porque estavam preocupados com a lentidão dos serviços executados pelas empresas CCL e LCM Construção e Comércio S.A.

Estas duas empresas mineiras ganharam quatro lotes que estão distribuídos num 408 quilômetros, mas o serviço de restauração da BR-364 está circunscrito ao trecho Sena Madureira\Rio Liberdade (no município de Tarauacá).

A obra orçada em R$ 230 milhões, mas o empenho do pagamento só é liberado, depois que os serviços executados. O custo por quilômetro recuperado é estimado em R$ 2 a R$ 2,5 milhões, conforme a planilha do custo médio geral de preço do Dnit, com a previsão de conclusão só em 2020.

Lote 01: Extensão de 78,55 km (entre Sena Madureira e Manoel Urbano); Valor do contrato de R$ 48.969.988,56; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 02: Extensão de 75,15 km (entre Manoel Urbano e o rio Jurupari); Valor do contrato de R$ 42.770.962,24; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 03: Extensão de 70,58 km (entre o rio Jurupari e Feijó); Valor do contrato de R$ 40.754.586,96; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 04: Extensão de 90,28 km (entre Feijó e a Ugai/Tarauacá); Valor do contrato de R$ 49.925.915,44; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 05: Extensão de 48,54 km (entre a Ugai/Tarauacá e o rio Gregório); Valor do contrato de R$ 26.708.586,96; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 06: Extensão de 46,65 km (entre o rio Gregório e o rio Liberdade); Valor do contrato de R$ 30.137.094,66; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Valendo destacar que já existe na previsão orçamentária deste ano, a ser distribuído nas rodovias federais do estado do Acre, o total de R$ 134.534.082,00; havendo ainda possibilidade de reforço de empenho ao longo do ano de acordo com o avanço do cronograma e desembolso nos contratos vigentes, sendo as obras de Restauração da BR-364/AC consideradas como prioritárias para o Governo Federal.

Por fim informamos a toda sociedade que nos dias 12 e 19 de junho iniciarão as duas primeiras frentes de Restauração entre Sena Madureira e o rio Liberdade.

Cezar Negreiros