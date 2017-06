Caixa estende horário durante toda a semana para pagar FGTS

Milhares de trabalhadores madrugaram na manhã de ontem, na porta das agências da Caixa Econômica Federal (CEF) para receber o abono das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

A previsão da superintendência regional da Caixa é de que quase 38 mil trabalhadores no Estado recebam que um montante estipulado em torno de R$ 28,5 milhões. “Saí de casa de madrugada, mas, ao chegar à agência, deparei com uma fila imensa”, comentou no dia de ontem, o trabalhador Antonio Manuel Reis do Vale.

Ele contou que pretende usar o dinheiro da conta inativa do FGTS para pagar as contas que tem na praça. Se sobrar algum trocado, depositará na poupança para alguma emergência. “Nem imaginava que receberia este dinheiro, porém, chegou em uma boa hora”, comemorou.

O pedreiro Antonio Braga disse que não pretende usar o dinheiro que receberá, mas deposita-lo na conta que tem na Caixa. Desempregado há mais de um ano, relatou que nunca imagina que sacaria a conta inativa da última empresa que trabalhou com carteira assinada. “Vou guardar na poupança para um caso de emergência, pois nunca prevemos o que nos acontecerá no futuro”, destacou.

O benefício, segundo a assessoria da Caixa, é somente para os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. Para agilizar o pagamento, as quatro agências da capital, inclusive as agências dos municípios de Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Bujari funcionaram no dia de ontem, até às 15 horas da tarde.

No decorrer da semana, o atendimento nos dias 12, 13 e 14, contará com mais duas horas extras, pois o atendimento vai até às 15 horas, com o intuito de atender todos os trabalhadores que pretendem sacar a conta inativa do FGTS.

Os saques acima de R$ 3 mil, somente podem ser feito nas agências da Caixa, enquanto os valores abaixo deste percentual nas casas lotéricas ou através do sistema Caixa Aqui. Portanto, o valor de R$ 1,5 mil, pode ser o benefício pode ser sacado, através dos caixas de auto-atendimento.