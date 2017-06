Polícia Civil apreende cocaína em Manoel Urbano em operação

Policiais civis no município de Manoel Urbano, distante 220 quilômetros da capital, prenderam no final da tarde de sexta-feira, 09, Rayane Crispim da Silva. A mesma foi conduzida em flagrante pela posse de 500 gramas de cocaína pura.

A ação se deu após um trabalho de investigação que apontou que a flagranteada era a responsável pelo tráfico de entorpecentes para Manoel Urbano.

Os agentes, de posse das informações, montaram uma barreira na entrada da cidade e interceptaram um táxi que seguia de Rio Branco com destino a Manoel Urbano.

Durante procedimento de revista, os agentes encontraram a droga que estava acondicionada dentro de uma mochila conduzida no colo da investigada que demonstrou excessivo estado de nervosismo durante revista.

Após a localização do ilícito, Rayanne recebeu voz de prisão e em seguida conduzida a delegacia para lavratura do flagrante. Além da droga, também foi encontrado dinheiro que, provavelmente, é oriundo do tráfico de drogas.

A investigada já possui passagem pela polícia e responde a inquérito pelo crime de roubo.

O trabalho de investigação está sendo intensificado em todo o Estado seguindo um planejamento estratégico da Secretaria de Segurança Pública no combate à criminalidade que tem surtido efeito para diminuição dos índices de violência em todo o Acre.

Assessoria/Sepc