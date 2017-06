Mil mudas são plantadas na Cidade do Povo

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Meio Ambiente (SEMA) e Habitação (SEHAB), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Meio Ambiente (SEMEIA) e Articulação Comunitária (SEMACS), realizou neste sábado (10) plantio mudas na Cidade do Povo. A ação marcou o encerramento da Semana do meio Ambiente de Rio Branco e mobilizou mais de 150 pessoas, entre voluntários e servidores dos órgãos envolvidos, para o plantio de mil mudas de árvores frutíferas.

De acordo com o secretário de Estado de Meio Ambiente Edegard de Deus, a iniciativa é reflexo de um novo conceito de arborização urbana que utiliza mudas de plantas frutuosas e atende o anseio da comunidade. “Além de cumprir com a função de arborizar, as frutíferas fortalecem a segurança alimentar e a saúde dos moradores”, destacou Edgard de Deus.

No Plantio da Cidade do Povo foram utilizadas 1000 mudas como açaí, acerola, limão, cupuaçu, graviola, jambo, araçá-boi, entre outras espécies de frutíferas. A primeira muda foi plantada pelo prefeito Marcus Alexandre, pelo secretário Edgard de Deus e o vereador Dankar, no quintal de dona Francisca Mendes. “Vou cuidar com muito amor e carinho dessa planta, que daqui a mais uns dias vai dar fruto e suco pra gente”, disse dona Francisca também agradecendo pela nova moradia na Cidade do Povo. “Isso aqui veio do esforço do prefeito Marcus Alexandre, do Governador Tião Viana e da Presidente Dilma. Todos os dias Agradeço a Deus e a eles por estar aqui hoje”, completou.

O prefeito Marcus Alexandre lembrou a importância da iniciativa em favor da sustentabilidade. “Durante toda a semana foram diversas as ações com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade e cuidar do Meio Ambiente. Um compromisso que deve ser de todos nós, todos os dias. Essa é mais uma iniciativa que reflete nossa responsabilidade com as gerações futuras, disse o prefeito.

O plantio na Cidade do Povo contou com o apoio da Diocese de Rio Branco, dos alunos do curso de Arquitetura e Biologia da Uninorte, da WWF Brasil, Universidade Federal do Acre, 7º BEC e grupo Escoteiros do Brasil.