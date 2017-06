Governo cria a Escola de Gestores Escolares do Acre

Com visão estratégica voltada para o futuro, a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), instituiu a Escola de Gestores Escolares do Estado do Acre. O ato que representa um marco para a educação acreana foi realizado na tarde da última sexta-feira, 12, em Rio Branco.

A coordenação que agora integra a estrutura da pasta da educação tem como prioridade ofertar a formação continuada, em serviço, para os profissionais das áreas administrativas e de gestão, de toda a rede pública do Estado.

Sob o comando da Diretoria de Gestão Estratégica e Relações Institucionais, atenderá prioritariamente titulares da direção, servidores da secretaria escolar, das coordenações de ensino, gestão e administrativa, totalizando 252 profissionais de cada segmento.

Durante o lançamento da Escola de Gestores, o secretário da SEE, Marco Brandão, destacou a importância dela no processo de formação dos profissionais e disse que a educação precisa romper as barreiras do tempo e do espaço e se adequar as necessidades exigidas pela geração do século 21.

Lembrou ainda que os cursos serão ofertados na modalidade a distância, que consiste na utilização dos meios tecnológicos como ferramentas no processo de ensino aprendizagem.

“Estamos anunciando para vocês um desafio, que também é nosso. Muito mais do que um curso, entendam isso como um desafio de vida, entendam como um desafio necessário, para que vocês sejam, de fato, os diretores e servidores que as nossas escolas precisam, para que assim possam fazer mais e melhor o que vocês já fazem muito bem. Vamos a luta!”, enfatizou Brandão.

O deputado estadual Daniel Zen, também participou do evento e ressaltou o papel do servidor público no desenvolvimento da educação básica. “A Escola de Gestores vem para aprimorar e desenvolver nos profissionais, as competências e habilidades de gestão e liderança, que são essenciais nos processos educacionais de transformações sociais dos nossos estabelecimentos de ensinos”, destaca.

Léo de Brito, deputado federal que também prestigiou o evento, disse que a educação do Acre já é uma escola de gestores. “A experiência do Acre já é uma experiência de escola de gestores escolares, nós estamos aqui apenas institucionalizando isso. Por que do ponto de vista normativo, o processo de formação continuada é fundamental, já que a gestão está em permanente mudança, e os gestores precisam estar preparados para os novos desafios”, ressaltou o parlamentar.

A Escola

A escola ofertará cursos de formação e certificação na modalidade à distância, por meio da plataforma ead.see.ac.gov.br. Sua criação atende as metas 2 e 3 do Plano Estadual de Educação e a Lei 3.141/16, que regula a necessidade de oferta do curso de certificação para os interessados em concorrerem à função de diretor escolar, com exames de certificação, para um mandato de quatro anos.

Da capital ao interior

A princípio, a Escola de Gestores contará com polos de referência em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia e Xapuri. A atuação se dará por meio da parceria com os Centros de Educação Profissional do Estado (CEDUP), que já atuam nas respectivas cidades.

“A nossa equipe [da Escola de Gestores] está há quase três anos trabalhando, aprendendo, buscando os melhores mecanismos, com experiências de outros locais, para trazer para os servidores acreanos essa plataforma, que vai ajudar a se qualificarem melhor para os cargos que exercem. Ela não é uma obra acabada, por que vai ser refeita rotineiramente, para que possa responder com eficácia as demandas das instituições da nossa região”, disse Weyder Oliveira, coordenador do programa.