Governo vai adquirir equipamentos não letais para sistema penitenciário

Nos ultimos dois anos, o Sistema Penitenciário do Acre vem passando por reestruturações. O governo por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) entende que para garantir a ordem e a segurança no cárcere, várias medidas precisam ser traçadas, que compreendem desde a contratação de pessoal, estruturação das unidades prisionais e aquisição de equipamentos.

Seguindo essa linha, o Iapen irá investir mais de dois milhões reais na compra de equipamentos não letais, que servem para controle de rebeliões e manutenção da segurança nos presídios do estado, além de mais oito carros estilo furgões celas.

“A aquisição desses equipamentos, objetiva em armas não letais que devem ser usadas em missões institucionais e também garantir a segurança de presos, agentes penitenciários e demais funcionários. A compra também inclui oito veículos que ajudarão na rotina penitenciárias das unidades prisionais”, explicou o diretor-presidente o do Iapen, Martin Hessel.

Hessel ressalta ainda que esse investimento faz parte do Fundo Penitenciário Nacional (FPN), para o reaparelhamento e modernização dos profissionais do sistema penitenciário, de todo o Acre.