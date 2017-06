Atendimento no INSS é prejudicado no juruá após ataque de hackers

Um ataque de hackers afetou empresas em todo o mundo, os equipamentos de informática foram infectados com um vírus. No Brasil o que foi prejudicado foi o atendimento do INSS.

Antônio Adriano disse que chegou cedo na agência do INSS em Cruzeiro do Sul, acompanhando uma mulher que andou cerca de um dia de barco para buscar um auxílio maternidade, ele reclama que não conseguiu agendamento nem explicação.

“Quando chegou a hora a mulher informou que não estava marcando, eu perguntei o motivo e ninguém soube explicar o motivo e nem quando iam começar a agendar. A gente vem de longe e fica complicado para ir e voltar”, falou.

Procuramos o chefe da Agência do INSS Fernando Junior, ele disse que desconhecia a falta de explicação por parte dos servidores e aproveitou para orientar os usuários, segundo ele os agendamentos em todo Brasil estão prejudicados desde o mês passado após um ataque cibernético mundial que afetou o sistema e os agendamentos, entre eles o auxílio maternidade.

“Tivemos um problema muito grave no mês passado, que foi o ataque cibernético, não sendo possível fazer assim o agendamento de diversos benefícios, mas aos poucos os serviços estão voltando a sua normalidade. Acreditamos que isso aconteça nos próximos dias”, explicou. Com informações JuruáOline.