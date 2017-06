DNIT iniciou hoje as obras de restauração da BR-364 no Acre

Foram iniciadas nesta segunda-feira, 12/06, as obras de restauração e manutenção da BR-364. O anúncio foi feito pelo Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Acre, Thiago Caetano. Segundo o engenheiro, o trecho de obras é entre Sena Madureira/Manoel Urbano, seguindo para o município de Feijó.

Uma segunda frente de trabalho terá início no dia 19 de junho, sentido Tarauacá/Feijó, seguindo em direção ao município de Manoel Urbano. As datas, de acordo com o superintendente, foram definidas em função da necessidade desses trechos sofrerem algumas intervenções antes da restauração para regularização da pista.

Segundo a Superintendência Regional do DNIT no Acre, há contratos de restauração e manutenção (CREMA) ao longo de toda a extensão da BR-364, entre Sena Madureira e o rio Liberdade, bem como previsão orçamentária (empenho) para as obras.

O trabalho a ser iniciado nos próximos dias contará com a visita do diretor-geral do DNIT, Valter Casimiro Silveira, que pretende conhecer alguns trechos da rodovia até o final de junho. Thiago Caetano informou, ainda, que a previsão é que os serviços, entre Sena Madureira e Tarauacá, sejam concluídos na primeira quinzena de setembro próximo.

Na última sexta-feira (02), técnicos, empresas responsáveis pela obra estiveram reunidos em Rio Branco para o alinhamento de ações. Segundo o superintendente, a primeira semana é a mais importante da frente de serviço, uma vez que a norma técnica que trata das obras de CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção) determina que no primeiro quilômetro sejam feitos todos os ensaios pela empresa executora dos trabalhos, assim como pela empresa fiscalizadora da obra e o acompanhamento dos fiscais do próprio DNIT.

“Diante disso, nós consideramos que é fundamental acompanhar a execução da obra de perto nas primeiras semanas da frente de restauração. Na semana do dia 12 ao dia 16 estarão todos os técnicos responsáveis presentes no local para todo controle tecnológico. Essas ações no início da obra são fundamentais para que a partir desse período as obras não cessem e seja garantido à população um trabalho de qualidade na BR-364”, disse Caetano.

Chuvas adiaram início das obras na rodovia

Em função do clima chuvoso na região, as obras que estavam previstas para serem iniciadas no mês de maio, foram transferidas para a próxima semana. Segundo Thiago, caso o DNIT tivesse optado para executar o trabalho, o volume de insumos e mão-de-obra utilizados seriam desperdiçados, e, consequentemente, desperdiçados os recursos públicos enviados para sua execução. Os trabalhos iniciados a partir de junho tratam-se de cumprimento de um planejamento já determinado pelo DNIT com base nas premissas técnicas e condições climáticas para garantia da qualidade da obra.

“Para garantia dessa qualidade, além das premissas técnicas e normativas determinadas pelo corpo técnico do DNIT, também iremos trabalhar com equipamentos de ponta no que diz respeito ao maquinário utilizado na obra através de equipes sequenciais, que acreditamos avançar uma média de um a dois quilômetros por dia, concluindo esses serviços em três meses, ou seja, na primeira quinzena de setembro”, afirmou Thiago.

Divisa Rondônia/Acre – Outra determinação ocorrida na reunião do DNIT na última sexta-feira (02) diz respeito ao início de restauração, no dia 12 de junho, dos pontos mais críticos do trecho entre a divisa de Rondônia e Acre. Para Caetano, esta é mais uma boa notícia para a população já que todo e qualquer acesso é de interesse do cidadão dentro do seu direito de ir e vir, e também daqueles que trabalham tendo como objetivo o desenvolvimento social e econômico da região. Com informações DNIT.