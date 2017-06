Não passei na 1ª chamada do Prouni. Ainda tenho chance?

O Programa Universidade para Todos (ProUni) é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudos integrais e parciais em cursos superiores de instituições particulares de ensino aos estudantes oriundos do ensino público, ou ainda que tenham sido bolsistas integrais de escolas particulares.

O processo de seleção do Prouni é realizado utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como critério de classificação, ou seja, os estudantes com maiores notas no ENEM para cada curso são convocados para a realização da matrícula.

Se você participou da última edição do Prouni e não foi convocado na primeira chamada, não se desespere. O processo de convocação acontece em várias etapas e durante todo o período é possível ser selecionado. Por isso, fique atento ao cronograma e às regras do programa para não perder esta grande oportunidade.

Segunda Chamada

A próxima etapa do Prouni é a Segunda Chamada. Nessa etapa, os estudantes mais bem classificados que não foram convocados na primeira chamada têm a oportunidade de conseguir a tão desejada bolsa de estudos.

É muito importante ter atenção nessa chamada, afinal muitos estudantes classificados desistem ou até mesmo não conseguem comprovar as informações necessárias no momento da matrícula, fazendo com que muitas vagas sejam liberadas.

A Segunda Chamada do Prouni será divulgada no dia 26 de junho e é de inteira responsabilidade do estudante estar atento à sua situação no site onde realizou a inscrição no Prouni.

Fui selecionado na Segunda Chamada! O que tenho que fazer?

Ao ser selecionado pela segunda chamada, é necessário se dirigir até a respectiva instituição de ensino em que foi selecionado para levar a documentação comprobatória e confirmar as informações prestadas no ato da inscrição.

O prazo para o estudante levar a documentação e comprovar as informações segue de 26 de junho até o dia 30 de junho. Caso o estudante perca o prazo e/ou não consiga comprovar as informações necessárias, estará automaticamente reprovado e a vaga será disponibilizada para a Lista de Espera.

Datas de inscrição para a lista de espera do ProUni 2017

Além da primeira e segunda chamada, o ProUni dá ainda uma terceira chance aos candidatos que não conseguiram a bolsa desejada. Mas é preciso ficar ligadíssimo, pois o período de inscrição aqui é super curto, apenas entre os dias 7 e 10 de julho.

A lista não é automática. O candidato precisa acessar o site do ProUni e manifestar interesse em participar.

Data de divulgação dos resultados da lista de espera do ProUni 2017

Os candidatos inscritos na lista de espera vão saber se conseguiram vaga no dia 17 de julho de 2017.

Datas de matrícula para aprovados na lista de espera do ProUni 2017

Os aprovados em lista de espera devem comparecer entre os dias 17 e 18 de julho às faculdades onde conseguiram bolsa para apresentar a documentação comprobatória e efetuar a matrícula.