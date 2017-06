Iniciativas do MPAC concorrem à 14ª edição do Prêmio Innovare

Entre as iniciativas, concorrem ao Innovare este ano os projetos: Mutirão de Inquéritos Policiais no Estado do Acre, Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Estado do Acre (CAV), Núcleo de Atendimento em Dependência Química (Natera), de autoria da procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo.

Além desses, foi inscrito o projeto Narco: Combate ao Crime Organizado e as rebeliões em presídios no Acre, de autoria da promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Nesta edição, além das seis categorias tradicionais, o Innovare vai contemplar ideias que ajudem a solucionar os problemas do sistema penitenciário brasileiro.

“O Prêmio Innovare contempla iniciativas bem sucedidas no meio jurídico e ficamos felizes em saber que os projetos do Ministério Público do Acre, que tiveram inscrição deferida, estão entre os que são considerados prioridade pela gestão, que tem destinado recursos financeiros e humanos para que as ações realizadas alcancem resultados satisfatórios”, destacou o procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

Os projetos

O Centro de Atendimento à Vítima (CAV) é uma iniciativa pioneira no Ministério Público brasileiro. Órgão auxiliar do MPAC, é voltado para atendimento de vítimas de crimes sexuais, com motivação homofóbica e mulheres revitimadas de violência doméstica. No CAV, a atenção à vítima inicia-se na identificação do caso e encerra com a punição jurídica do autor da violência e a reparação do dano moral e social.

O Mutirão de Inquéritos Policiais é uma iniciativa garante a conclusão de todos os inquéritos e procedimentos investigatórios antigos, estagnados nas delegacias, sem solução, sem provas periciais e investigativas suficientes. Os inquéritos são avaliados por analistas e membros do Ministério Público, classificados e priorizados por critérios objetivos, com o fim de que sejam realizados os procedimentos judiciais cabíveis e julgadas as ações, resultando na punição dos infratores e na justa reparação dos danos causados às vítimas, mediante uma persecução penal mais ágil e efetiva.

O Natera, também órgão auxiliar do MPAC, é responsável por acolher pessoas usuárias de álcool e outras drogas que procuram tratamento e não são beneficiadas com as políticas de saúde e atenção social. Funciona desde 2013 com uma equipe multididisciplinar que, além de realizar o primeiro atendimento e encaminhamento para o tratamento, também realiza estudos e pesquisas sobre o funcionamento da rede de Atenção Psicossocial, para subsidiar intervenções judiciais e extrajudiciais de membros, contribuindo para o efetivo tratamento humanizado e a efetivação dos direitos.

Narco: Combate ao Crime Organizado e as rebeliões em presídios no Acre foi idealizado para desarticular organizações criminosas por meio de ações integradas orientadas por um trabalho de análise criminal, inteligência, investigação e identificação dos alvos, bem como fiscalizações regulares nos presídios, visando controlar disputas entre facções.

O Prêmio

O Prêmio Innovare conta com seis categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. A iniciativa premiada tratando do sistema penitenciário poderá sair de qualquer uma dessas seis categorias.

“Participo do Innovare desde a primeira edição e estamos confiantes de que, pela primeira vez, um projeto desenvolvido por um estado da Amazônia será reconhecido e premiado”, comentou a procuradora Patrícia Rêgo.

As iniciativas inscritas serão avaliadas por ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados e outros profissionais. Os vencedores deverão ser conhecidos no fim do ano e ganharão troféus e menções honrosas.

A avaliação é baseada nos critérios de eficiência, celeridade, qualidade, criatividade, praticidade, ineditismo, exportabilidade (potencial capacidade de disseminação da prática ou de um conjunto de práticas), satisfação do usuário, alcance social e abrangência territorial.

O prêmio é uma realização do Instituto Innovare, Ministério da Justiça, associações jurídicas, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Grupo Globo.

MPAC