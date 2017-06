Gladson lança frente de serviço na 364 e projeta novas obras 

Acompanhado por prefeitos, deputados, vereadores, dirigentes de grandes sindicatos e convidados, o senador Gladson Camelí (PP), lançou a primeira frente de serviços para a recuperação da BR 364, entre as cidades de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, com obras iniciais em um trecho de 87 km, ate´Manoel Urbano.

Chamado de CREMA, Contrato de Restauração e Manutenção, os serviços começaram logo após a solenidade que aconteceu no km 5 em direção a Manoel Urbano, onde Gladson recebeu uma caravana que prestigiou o evento.

O senador evitou polêmicas a cerca das duras críticas que recebeu nas últimas semanas em relação a situação atual da rodovia e preferiu falar de projeção para os próximos anos.

” Esse ato marca uma nova fase da BR no Acre. Esse povo não aguenta mais o DNA da irresponsabilidade, da falta de compromisso. Não vou olhar pelo retrovisor, vamos olhar pra frente. Agora cabe a cada um de nós fiscalizar”, disse ele.

O trecho em questão vai receber obras de recuperação de base, com retirada de asfalto nos locais críticos. Pelo cronograma, a obra deve ser concluída nos próximos cinco meses, mas o contrato para manutenção se estende até maio de 2019 e vai custar R$ 48 milhões.

No mesmo cronograma estão inclusos mais cinco lotes, que se estendem de Manoel Urbano até o Rio Gregório, já em território que pertence a Cruzeiro do Sul. No total, o DNIT vai aplicar nesses serviços, R$ 230 milhões.

U superintendente do DNIT no Acre, Tiago Caetano reforçou as palavras do senador, e disse que desde a elaboração do projeto, sabia das críticas que o órgão iria receber por ousar investir em uma rodovia que já consumiu mais de R$ 2 bilhões e não está concluída ainda.

Empresa vai empregar mais 150 máquinas no trecho

A Construtora LCM, contratada para executar obras em três lotes, vai aplicar nesta primeira frente de serviços, uma estrutura capaz de cumprir á risca o cronograma.

Segundo Glauco Veras, engenheiro responsável, estão no trecho 150 máquinas, entre caminhões, carretas e o maquinário mais pesado e uma equipe de cento e cinquenta operários. Ao longo dos 78 km que pertencem ao lote inicial, serão quatro frentes de serviços trabalhando simultaneamente.

Parceira com 7º BEC

Enquanto as empresas trabalham entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, um velho e leal aliado de todos os governos que investiram na 364 vai está novamente envolvido no projeto. O DNIT firmou parceria com o 7º BEC e deixou sob a responsabilidade dos militares, os 144 km entre a capital e a ponte do Iaco.

O coronel Luis Henrique disse que falta apenas a assinatura do termo de autorização para a estrutura do Batalhão seja deslocada para o trecho. O BEC vai atuar na recuperação da estrada aplicando asfalto frio nos trechos críticos. Nesse trabalho vão está 80 homens e 40 equipamentos.

Prefeitos endurecem contra empreiteiras

As duas empresas contratadas para executarem as obras de recuperação da 364 receberam um duro recado dos prefeitos das cidades localizadas ao longo da estrada. Os gestores anunciaram que irão criar equipes para também fiscalizar os serviços. Como ambas precisão de certidões dos municípios para receberem pelos serviços executados, estao somente serão emitidas, com o parecer dessas equipes e do DNIT.

” Nos anos anteriores, as empresas contratadas desviavam material destinado a obra da BR. Brita, cimento, tudo era vendido por fora. Teve gente que ficou rico. Agora não. Fui la na LCM pedir uma brita e não me deram. Que bom. Vejo que agora tem gente séria. Já digo logo pro responsável aqui: se a obra não estiver bem feita,a gente não vai emitir a certidão e sem elas vocês não recebem”, alertou Tanízio Sá, prefeito de Manoel Urbano.

Trechos que serão recuperados

O DNIT dividiu em seis lotes a rodovia desde Sena Madureria até o Rio Liberdade, na divisa de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. As empresas LCM e Construtora Centro Leste Engenharia LTDA estão responsáveis pelos serviços

Lote 01

Extensão – 78,55 km – Entre Sena Madureira e Manoel Urbano

valor: R$ 48.969.988,56

Lote 02

Extensão 75,15 km – Manoel Urbano/Jurupari

valor R$ 42.770.962,24

Lote 03

Extensão: 70,58 km – Jurupari/Feijó

valor: R$ 40.754.586,24

Lote 04

Extensão: 90,28 km – Feijó – Ugai/Tarauacá

valor: R$ 49.925.915,44

Lote 05

Extensão: 48,54 km – Tarauacá/Rio Gregório

valor: R$ 26.708586,96

Lote 06

Extensão 46,65 km – Rio Gregório/Rio Liberdade

valor: 30.137.094,66