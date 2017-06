Tião Viana trata da Previdência e tem reconhecimento de projetos pela Funasa

O governador Tião Viana está em Brasília nesta terça-feira, 13. Ele se reuniu durante a manhã com representantes do INSS, onde tratou de assuntos relacionados ao fortalecimento da Previdência Social no Acre. Na sequência, esteve na Fundação Nacional de Saúde (Funasa) dialogando sobre os projetos de saneamento integral dos municípios do estado reconhecidos como grandes ações.

No INSS, o governador foi recebido pelo superintendente da regional Norte/Centro-Oeste Andre Fidelis e a assistente do diretor, Diovana Holdefer. Eles trataram da homologação de 1.300 novos processos que estão pendentes de análise na Gerência Executiva. O INSS alegou falta de pessoal para o cumprimento dos processos, mas que se esforçará para cumprir a demanda.

Ainda no encontro, foi tratada a aquisição de três imóveis de propriedade do INSS pelo Estado, com o pagamento à vista através do crédito do Estoque da Compensação Previdenciária que o Estado tem a receber.

Saneamento integrado

Já na Funasa, o governador esteve com o novo presidente, Rodrigo Sergio Dias. Muito bem recebido pela equipe, o governador ouviu de Rodrigo que a política de saneamento ambiental integrado dos municípios isolados do Acre é um verdadeiro modelo a ser seguido pelos outros estados da federação.

Para a ampliação dos projetos de saneamento básico em Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Feijó, a Funasa garantiu a liberação de R$ 4 milhões. O presidente do órgão também garantiu que trataria com prioridade as pautas apresentadas pelo governador.