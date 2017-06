Páscoa puxa comércio e vendas avançam 1% em abril

Depois de dois meses de queda, as vendas do varejo voltaram a crescer. Em abril, o avanço foi de 1% frente a março – o melhor resultado para o mês desde 2008. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta terça-feira (13).

Na comparação entre abril e igual mês do ano passado, as vendas cresceram 1,9%. Esse foi o primeiro resultado positivo depois de 24 meses seguidos de quedas. Para o IBGE, a Páscoa colaborou para o desempenho do mês.

“As vendas da Páscoa ficaram concentradas em abril, o que deu um impacto positivo no mês”, afirmou Isabella Nunes Pereira, gerente de Análise de Dados da Pesquisa Mensal de Comércio. “O setor que mais sente as vendas da Páscoa é o de supermercados, principalmente por conta da venda de ovos, barras e bombons de chocolate”, relatou.

Isabella ainda ponderou que o feriado de Páscoa também impulsiona a venda de alimentos (tomate, azeite e pescado, por exemplo) para a preparação das festividades em família. De acordo com a pesquisa, as vendas de super e hipermercados cresceram 2% no mês.

Vendas por estado

Os dados mostram ainda que em 14 das 27 unidades da Federação houve crescimento de vendas. Os maiores avanços foram registrados em São Paulo (8,2%), Goiás (4,1%), Acre (3,6%) e Amazonas (2,6%).

Fonte: Portal Brasil, com informações do IBGE