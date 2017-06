Governo divulga resultado provisório de entrevista de processo seletivo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) e do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), divulgou o resultado provisório da entrevista do processo seletivo para a contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Iteracre.

O resultado provisório da entrevista com o nível, cargo, município, nome do candidato em ordem de pontuação e nota está disponível no Edital 006 publicado no Diário Oficial do Acre.

Os candidatos que desejarem entrar com recurso contra o resultado provisório da entrevista deverão realizar em única e última instância, no período de 13 a 14 de junho, em petição dirigida ao presidente da comissão do processo seletivo, no endereço eletrônico www.ac.gov.br na área de Editais/ Editais em andamento/ Iteracre.

Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 13 vagas. São três vagas para o cargo de agente administrativo, de nível médio, uma vaga para assistente social, uma para arquiteto, quatro para engenheiro agrônomo e mais quatro vagas para engenheiro florestal para o município de Rio Branco.

Os candidatos que quiserem obter mais informações referentes a esse processo seletivo devem entrar em contato com o Iteracre pelo telefone (68) 3215-4143 ou com a SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.