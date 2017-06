Prefeitura executa manutenção viária na capital

Dando continuidade aos serviços de manutenção e melhoria da malha viária dos bairros da Regional da Baixada, a Prefeitura de Rio Branco atua esta semana no bairro Airton Sena, onde a Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) faz o recapeamento asfáltico na Rua Turiba e em seguida vai avançar nas ruas Beira Rio e Campo Novo.

O trabalho é executado de forma que garanta às vias boas condições de trafegabilidade. Depois de retirar o material saturado, a EMURB põe no lugar piçarra e asfalto novo. Trabalho que, segundo a presidente da Associação de Moradores do Aírton Sena, Vânia Moura, tranquilizou os moradores. “Estamos ainda mais felizes porque fomos contemplados logo no início do verão”.

O prefeito Marcus Alexandre, que acompanha a execução dos serviços, destacou que a prioridade é para as ruas principais e acessos: “Temos uma programação aqui na Baixada e estamos intercalando os bairros de forma a atender todos. Vamos trabalhar aqui durante o verão inteiro”, explica o prefeito.

Baixada

A Regional da Baixada, a maior de Rio Branco, possui 19 bairros e cerca de 70 mil moradores. O trabalho de recomposição asfáltica na região começou pelo bairro Boa União e depois foi a vez de Pista, Glória, João Eduardo e agora no Airton Sena.

O vereador Railson Corrêa, morador da Regional da Baixada, elogia a forma de atuação do prefeito Marcus Alexandre, que faz questão de acompanhar o serviço e conferir junto aos moradores o grau de satisfação ou a necessidade de reparos. “Isso faz toda a diferença, porque tudo é conferido e ordenado ali mesmo na hora. As lideranças e os moradores da Baixada estão muito satisfeitos com a Prefeitura”.

Da Assessoria

Fotos Fagner Delgado/Asscom