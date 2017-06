TRT realiza correições em Varas do Interior de Rondônia e da capital do Acre de forma simultânea

O presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Shikou Sadahiro, e a vice-presidente, desembargadora Socorro Guimarães, concluíram as correições em Varas do Trabalho do interior de Rondônia, bem como nas quatro Varas integrantes da capital Rio Branco (AC) e no Fórum Trabalhista de Rio Branco.

Em abril foram correicionadas as Varas de Cacoal/RO (24 a 25), Pimenta Bueno/RO (27 a 28). Já em maio foi a vez das Varas de Rolim de Moura/RO (29 e 30), São Miguel do Guaporé/RO (31/05 a 01/06). Em Rio Branco, a correição aconteceu no período de 29/05 a 08/06.

No período de 29/5 a 01/06, as correições foram realizadas, ao mesmo tempo, nas Varas do Trabalho de Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé e nas 1ª, 2ª Varas do Trabalho e Fórum da Capital de Rio Branco, havendo a necessidade do deslocamento das duas equipes no mesmo período.