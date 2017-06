Preso passa por cirurgia após engolir dez celulares

Um detento da Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara, em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, foi submetido a uma cirurgia após engolir dez microcelulares com fone de ouvido nesta segunda-feira (12). Os aparelhos foram descobertos após uma varredura no presídio, no qual os detentos passaram por detectores de metais. A operação foi bem-sucedida e o preso está internado em um hospital se recuperando, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Além desse caso, os agentes do local descobriram mais dois presos com oito celulares escondidos no ânus (quatro cada um), no mesmo dia. Os aparelhos foram encontrados após exames de raio-X, e expelidos em seguida.

Segundo a SAP, foi registrado um boletim de ocorrência e aberto um Procedimento Disciplinar Apuratório, para investigar o caso.