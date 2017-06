Tião Viana faz defesa dos estados em encontro no DF

O governador Tião Viana foi um dos convidados a participar de um encontro de governadores na noite desta terça-feira, 14, em Brasília, para tratar das dívidas dos estados junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O encontro contou com a presença de 20 governadores e vice-governadores e o presidente Michel Temer, além de ministros, parlamentares e presidentes de bancos públicos, como o recém-nomeado presidente do BNDES, Paulo Rabello Castro.

Eles discutiram a defesa da repactuação da dívida com o BNDES, num acordo que beneficie todos os agentes. Tião Viana aproveitou o momento para defender uma política justa nesse acordo entre todos os estados da mesma forma.

A reunião serviu também para discutir a situação fiscal dos estados e debater soluções para a recuperação econômica do país.

A renegociação da dívida com o BNDES pretende aliviar o caixa dos estados que enfrentam dificuldades para honrar pagamentos como salários e despesas básicas, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de possibilitar novos investimentos que ajudem na retomada do crescimento econômico naqueles que apresentam uma boa austeridade, como planeja o Acre.