Ponte do Riozinho do Rola é entregue para comunidade da Transacreana

“Os produtores rurais estão muito otimistas com essa ponte”, disse a produtora rural Roselina Queiroz Leite que mora há 22 anos no ramal Barro Alto, na Transacreana.

A afirmação foi nesta quarta-feira, 14, durante a solenidade promovida pelo governo do Estado no ato de entrega da ponte Celso Lúcio Moreira da Silva, sobre o Riozinho do Rola, localizada no ramal Moreno Maia.

Roselina Leite lembra que antes da construção da ponte que tem 120 metros, barcos encalhavam porque a anterior chegava a submergir durante o período de cheia do Riozinho. “Era uma dificuldade muito grande, estragava a produção. Agora com essa ponte, meu Deus do céu, ficou muito bom.”

As obras da ponte foram executadas pelo governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Acre (Deracre), com apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

“Foi um investimento de mais de R$ 6 milhões para essa obra que é muito importante porque vai beneficiar mais de mil famílias que vivem não só no ramal Moreno Maia, mas também nos ramais Boa União, Barro Alto. Essa é uma região que tem muita produção rural e esses produtos terão mais facilidade para serem escoados”, declarou Cristovam Moura, diretor-presidente do Deracre.

Moura ressaltou que a nova ponte tem tecnologia platinal, ou seja, contra oxidação. Além disso, o diretor acrescenta que a ponte nova precisou ter o projeto alterado diante da enchente recorde registrada em 2015. “Essa obra contempla o futuro, sabendo da força da natureza, para que essas comunidades não tenham mais do direito de ir e vir interrompido”, completou.

O prefeito Marcus Alexandre participou do ato realizado no ramal Moreno Maia. Marcus destacou o empenho das equipes do Deracre que atuaram na obra e disse que a ponte está localizada num ponto estratégico de interligação entre várias comunidades, permitindo que o tempo gasto de translado dos produtores seja encurtado.

“Esse é um trecho que liga a Transacreana até o Benfica, passando pelo Caipora, Moreno Maia, pela Reserva Chico Mendes, Barro Alto. É muito mais curto o caminho vir por aqui do que pela AC-40. Essa é a importância dessa obra. Esse é um sonho que foi concretizado. Minha gratidão aos companheiros do Incra que nos ajudaram a enfrentar os desafios”, concluiu o prefeito.