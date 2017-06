No dia da doação de sangue Hemoacre faz campanha por mais doadores

Nesta quarta-feira, 14, é celebrado o Dia Mundial dos Doadores de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para sensibilizar as pessoas e lembrar a sociedade da importância de ser um doador, gesto esse que pode salvar vidas.

Com o objetivo de conseguir mais doadores, a unidade móvel do Hemoacre ficou disponível durante a manhã, no calçadão do centro de Rio Branco.

As doações conseguidas na unidade móvel e os doadores que vão até o Hemoacre são de grande importância, mas não são suficientes para atender a demanda.

“Nós recebemos cerca de 700 doações mensalmente, sendo que o ideal seriam 1.100, por isso estamos sempre tentando conscientizar que aqueles que doarem a primeira vez, se tornem um doador assíduo, pois assim, a pessoa estará ajudando o próximo”, afirma, Quésia Nogueira, responsável pela captação de doadores do Hemoacre.

Vale lembrar, que ao se tornar um doador de sangue, além de fazer todos os exames de forma gratuita, a pessoa recebe uma carteira de identificação, que o beneficia com direito a meia entrada no cinema e isenção em concursos públicos no estado.

Para se tornar um doador é muito simples, basta ter entre 16 e 69 anos, gozar de boa saúde e se apresentar com documento com foto, válido em todo o território nacional. Quem for menor de idade precisa ir acompanhado de um responsável.

O Hemoacre fica localizado na avenida Getúlio Vargas n° 2787, e funciona das 7h30 ás 17h30, inclusive aos sábados e feriados.