Ifac abre 480 vagas em vários cursos a partir de segunda-feira

O Instituto Federal do Acre (Ifac) inicia, na próxima segunda-feira (19.06), as inscrições para o segunda edição do Processo Seletivo 2017. Serão ofertadas 480 vagas para cursos técnicos subsequentes, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. Para se inscrever é preciso acessar a página oficial de processos seletivos do Ifac, através do link http://web.ifac.edu. br/processoseletivo/inscricoes, e escolher a modalidade “Subsequente”. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho.

Conforme edital, poderão participar desta edição somente pessoas que já tenham concluído o Ensino Médio. As vagas disponíveis são para os cursos técnicos em Administração, Agroecologia, Aquicultura, Finanças, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Zootecnia. Das 480 vagas, 252 vagas são destinadas às ações afirmativas e cotas sociais, respeitando as legislações nacionais.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente pelo Portal Ifac. O candidato deverá acessar a página referente ao Processo Seletivo 2017.2, escolher a modalidade “Subsequente” e clicar em “Inscreva-se”. Além dos dados solicitados para inscrição, também é preciso preencher o questionário socioeconômico.

Para aqueles que não possuem acesso à internet, serão disponibilizados computadores nos campi Avançado Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri. Os endereços das unidades estão disponíveis em edital.