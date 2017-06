Idoso de 67 anos e vítima de tentativa de homicídio

O senhor Alexandre das Neves de Sousa de 67 anos, estava sentado na varanda da sua casa, no bairro Taquari, na rua São Paulo, na noite dessa quarta-feira 14, quando dois homens em uma motocicleta pararam em frente de sua casa e o garupa da desceu, invadiu o quintal do idoso e fez vários disparos contra ele.

A vítima foi atingida com um tiro no abdome, logo após tentar contra a vida do idoso, a dupla fugiu.

Uma ambulância do Samu foi acionada e fez os primeiros atendimentos, depois a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro, onde não corre risco de morte.