Coluna Bom Dia

Ponte do Rola

O prefeito Marcus Alexandre entregou ontem uma das obras mais importantes do meio rural da capital, uma prova de respeito a quem vive na periferia da cidade: a ponte sobre o riozinho do Rola.

Solução

Substituindo a precária ligação anterior, que precisava até ser amarrada em época de chuvas para não ser levada pela correnteza, a nova ponte mostra como se tratar com dignidade a população de mais de 600º famílias da área do Benfica, projeto Moreno Maia e Caipora.

Obra

Com 129 metros de extensão, 8 de largura e altura de 18 metros, a ponte de concreto e vigas vai inaugurar uma nova era para aqueças comunidades, permitindo a ligação permanente entre o antigo seringal Benfica e a transacreana.

Apoio

A ponte foi possível graças a uma emenda do então deputado Sibá machado e ao apoio do INCRA, que investiu R$ 6 milhões no local. Ontem o clima era de parceria entre a prefeitura e o superintendente regional, Eduardo Ribeiro, que tem provado enxergar além da reles política partidária.

Fica

Depois de ameaçar entregar o cargo por fortes pressões políticas de dentro do PMDB, o superintendente Dudu Ribeiro teve um alívio, mas ainda há gente na oposição que torce o nariz ao vê-lo trabalhar junto com o governo estadual e municipal. Uma rematada bobagem. O trabalho é técnico e atende aos interesses maiores dos produtores rurais.

Pressão

O importante é que os caciques do PMDB viram que na base da pressão não conseguiriam muita coisa no Incra e baixaram a boia. Antes assim, com maior liberdade para Eduardo Ribeiro trabalhar em paz.

Prefeito

Já Marcus Alexandre estava em seu domínio na inauguração, junto à população, com produtores rurais e moradores dos bairros. O prefeito é outro que já mostrou que não admite pressão e que ele será o senhor de seu destino na política, embora seja absolutamente partidário e grato aos que o apoiaram até aqui.

Cresce

Cresce muito o nome do deputado Daniel Zen para a disputa do governo do Estado. Se for candidato e eleito, será só o segundo deputado estadual da história do Acre a chegar ao governo pelo voto popular. O primeiro foi Edmundo Pinto.

Articulado

Pesa muito a favor de Zen sua articulação, seus contatos e a capacidade e unir diferentes tendências do PT e dos partidos de oposição. Conciliador, ele anda conversando muito, ouvindo muito e montando uma base forte.

Chapa

A chapa dos sonhos de muita gente do PT< na impossibilidade da candidatura de Marcus Alexandre seria Daniel Zen para o governo, Emylson Farias, do PDT para vice, Jorge Viana para uma das vagas do senado com a vice-governadora Nazaré Araújo na suplência e Ney Amorim na outra vaga do senado, com a secretária Márcia Regina, pelo PSB, como suplente. Chapa forte.

Carapuça

A carapuça da coluna de ontem serviu para muita gente no PT, que resolveu baixar a bola. A coluna foi provocada por vários internautas para lembrar uma história sobre Roraima, mas vai se manter longe de baixarias.

Jantar

Tião Viana e Jorge Viana estiveram presentes no jantar oferecido pelo presidente Temer ao meio político, na terça à noite no Palácio do Jaburu, como noticiou a coluna, ontem, e o mundo não se acabou. Foi um encontro institucional e necessário. O que não diminui a oposição que governador e Jorge fazem ao presidente.

Acre

Mas essa oposição não é e não pode ser aos interesses acreanos. Foi o que eles demonstraram ao comparecer ao jantar.

Justo

O governador Tião Viana aproveitou a oportunidade e alfinetou, pedindo tratamento justo e igualitário para todos os estados, que estão igualmente com a corda no pescoço com as políticas de arrocho fiscal.

Incrédulos

Parece que os políticos da oposição acreana são os mais incrédulos em relação ás obras da BR-364. Um deles chegou a comentar, em off, que já viu mais máquinas em patrulhas mecanizadas de prefeituras atuando em ramais do que na solenidade de abertura das obras na BR.

Foco

Todos sabem que discurso é bonito, culpar o atual governo é desculpa, mas se a obra da BR não for bem feita, as chances eleitorais de muitos se reduzem a pó. Ou à lama. Esperam para ver a segunda frente de obras, dia 19 em Tarauacá.

PC do B

O PC do B definiu sua estratégia eleitoral para o próximo ano, cujo principal objetivo será a eleição de Perpétua Almeida à Câmara Federal. Na Assembleia, o partido lançará quatro nomes fortes, esperando fazer duas vagas: o atual deputado Dr. Janilson, o vereador Eduardo Farias, Edvaldo Magalhães e o deputado federal Moisés Diniz.

Entrave

O entrave é Moisés Diniz, que não resolveu se aceita voltar à Assembleia, ainda mais em uma chapa tão disputada. Há gente que garanta que ele procurará outros voos. Será?

Cancelou

Em um súbito ataque de bom senso, o prefeito Ilderlei Cordeiro cancelou o editar de venda da sede da prefeitura. O decreto de cancelamento foi publicado no Diário Oficial. Alguém deve ter soprado para ele que estava mesmo pegando mal.

Quinari

Em Senador Guiomard são muitas as críticas ao prefeito André Mais. A cidade está entregue ao mato, o lixo sem destinação, com o MP no pé do prefeito para cobrar a situação desse lixo, enfim, um clima de desânimo.

Ney Amorim

O presidente da Assembleia estará promovendo, no final do mês, um evento importante: o seminário Poder Legislativo e os desafios da Administração Pública. Vai reunir deputados, prefeitos e principalmente vereadores no Parlamento.

Campanha

Claro que o evento será uma excelente vitrine para o deputado junto aos vereadores do interior, que devem dar um forte suporte a sua candidatura ao Senado. Amorim sabe o caminho das pedras e está certo ao fomentar essa identidade.

Mandato

Desde que assumiu o mandato, Ney Amorim tem feito importante parceria e dado atenção ao interior. Esse é um fato que não pode ser negado.

Ex-prefeitos

Justiça estadual, em decisões publicadas nesta semana, condenou por improbidade administrativa os ex-prefeitos de Assis Brasil Maria Eliane Gadelha Cariús e Humberto Gonçalves Filho.

Suspensões

Segundo a sentença, Eliane Gadelha teve suspensos seus direitos políticos, pelo período de três anos, pagamento de multa civil equivalente a 10 vezes o valor da última remuneração como gestora.

Multas

Já a Humberto Gonçalves, o Dr. Betinho, a pena aplicada difere da ex-prefeita Eliane apenas no quantum do pagamento da multa cível, que, para ele, foi imposta em cinco vezes o valor da última remuneração de prefeito.

Proibições

Aos dois ex-gestores, foi imposta, também em sentença, a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Resposta rápida

Ainda do meio jurídico, a juíza Andréa Brito, titular da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira, mostrou a celeridade da Justiça acreana e já sentenciou o adolescente acusado de matar outro menos, dentro de sala de aula. Fato, de grande clamor público, ocorrido há menos de um mês.

Pena justa

Em decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, ao adolescente foi imposta medida socioeducativa de internação em seu desfavor, por prazo não superior a três anos. Ou seja, pena máxima.

Corpus Christi

Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a Operação Corpus Christi 2017. Até o próximo domingo (18), o policiamento será reforçado nas BR’s 364 e 317. O objetivo, óbvio, é reduzir o número de acidentes de trânsito nas estradas. Então, prudência!

Campanha

No Amazonas, amanhã se encerra o prazo de definições para as chapas ás eleições suplementares de agosto, que escolherão novo governador e vice para o estado. As coisas estão se afunilando na disputa entre o ex-governador Amazonino Mendes e o senador Eduardo Braga.

Em comum

Ou seja, nada de novo na política amazonense. Dois velhos e calejados caciques. Em comum, ambos querem distância do governo federal. Amazonino, dissidente dentro do PMDB perdeu a joia da coroa, a superintendência da Suframa.

Lixão

Em todo o país, o Ministério Público está investigando a questão dos lixões irregulares. No Acre, esse problema é gravíssimo, especialmente no interior. Não seria hora de se investigar o que houve com o tal consórcio Codiacre, criado para resolver esse problema, que arrecadou milhões de reais e nem um saco de lixo?

Banda

Enfim, uma boa notícia do parlamento. O Congresso corre para proibir a cobrança de limites na banda larga fixa, como queriam as operadoras com o silêncio obsequioso da ANATEL. Falta agora acabar com outras excrescências, como impor um contador de acesso aos celulares, para fiscalizar o uso da banda larga móvel, que só as empresas dizem controlar.