PM prende quadrilha que assaltou e fez família refém no Belo Jardim

Depois de horas de buscas policiais militares conseguiram prender quatro dos cinco integrantes de uma quadrilha que durante a manhã de hoje assaltou uma residência do bairro Belo Jardim, e em seguida sequestrou todos os integrantes da família os quais foram levados para um matagal na Cidade do Povo e deixados amarrados. No local os policiais prenderam Lucrécia Souza de Souza (20), Izequiel de Lima Machado (20), Charlene Silva de Souza (19) e Francisco Jarisson Barbosa (20), que foram autuados na Delegacia de Flagrantes por roubo seguido de sequestro. O quinto integrante do bando fugiu com a camioneta BLZ 3082, branca, de propriedade da família e estava sendo procurado. A polícia acredita que o mesmo esteja tendo chegar à fronteira com a Bolívia.

De acordo com as informações o assalto ocorreu no início da manhã, quando três homens armados invadiram uma residência do bairro Belo jardim, onde renderam todas as pessoas presentes. Depois e pegar televisores, celulares, dinheiro e outros objetos, colocaram todos na camioneta da família e levaram para uma área de mata na Cidade do Povo, na BR 364 onde todos foram amarrados.

Os bandidos pretendia manter a família como refém até que um dos integrantes do bando conseguisse cruzar a fronteira com a Bolívia levando a camioneta, porem um das vítimas conseguiu escapar e avisar à polícia, que fechou o cerco onde prendeu quatro dos cinco membros da quadrilha. O quinto integrante fugiu com a camioneta e parte dos objetos roubados, com o objetivo de chegar á fronteira com a Bolívia e negociar tudo com narcotraficantes da região.