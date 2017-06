Projeto Vida no Trânsito: equipamentos e material educativo serão usados para ações preventivas contra acidentes

A secretaria de Saúde de Rio Branco – SEMSA, repassou nesta sexta-feira, 16, para os órgãos de trânsito em âmbito federal – Polícia Rodoviária Federal, Estadual – DETRAN e municipal – RBTRANS, equipamentos e material didático e permanente que serão utilizados em campanhas educativas que tem por objetivo a redução de acidentes de trânsito. A entrega aconteceu na sede da RBTRANS, que fica na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

São notebook, datashow, caixa de som com microfone, tela de projeção, porta banner, materiais gráficos como: Mini multas, ventarolas personalizadas, anote e cole personalizado, réguas personalizadas. É a primeira etapa da entrega dos insumos que custaram R$ 200 mil.

A doação é parte da parceria entre os órgãos por meio do projeto Vida no Trânsito, idealizado e estimulado pelo Ministério da Saúde, que tem o objetivo de diminuir o número de pessoas vítimas de acidentes de tráfego em todo país. A ação pertence ao plano de Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito e está implantado em todas as capitais e alguns municípios de grande porte e Rio Branco foi contemplada a partir de 2012. O Projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Doença, Agravos Não Transmissíveis – DANTTS.

O secretário de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida, cita que a parceria com os órgãos de trânsito busca a continuidade da redução de acidentes. “A saúde tem sim tudo a ver com trânsito porque os acidentes elevam os custos da área. Os acidentados passam por reabilitação, o que é feito na atenção básica. Buscamos a redução dos acidentes e a elevação da qualidade de vida das pessoas e para isso a parceria com os órgãos de trânsito é fundamental”.

Oteniel cita ainda que a base de dados do Projeto Vida no Trânsito a partir das informações repassadas pelas Polícias, do Sistema de Informação Hospitalar, do Sistema de Mortalidade e do SAMU, subsidia a tomada de decisões pelos gestores na implementação de políticas públicas para redução de acidentes graves e fatais no trânsito.

Os gestores dos órgãos de trânsito nos três âmbitos, agradeceram pelos itens recebidos. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Cézar Henrique, agradeceu pelo “reforço que vai proporcionar a ampliação das ações já desenvolvidas nas estradas”.

Geny Polanco, coordenadora de Educação do DETRAN, lembra que já é parceria da SEMSA desde o início do projeto em 2013, o que já rendeu bons frutos. Cita que a mistura álcool e direção era a principal causa de mortes no trânsito e que agora a realidade é outra, graças as ações em parceria com a SEMSA e outros órgãos. “Agora essa associação é a terceira causa de mortes no trânsito e isso se deve as constantes campanhas.

Gabriel Forneck, superintendente da RBTRANS, destaca que vai utilizar o material cedido pela SEMSA para alcançar um número cada vez maior de pessoas com ações de educação no trânsito e prevenção de acidentes. Ressalta que desde o carnaval a superintendência desenvolve ações educativas no trânsito da capital, que já realizou mais de 20 palestras em escolas e que as blitzen educativas são semanais. “Queremos que Rio Branco seja referência em segurança no trânsito”, finaliza Forneck, citando que um paciente acidentado em UTI custa aproximadamente R$ 40 mil por dia.

Dados revelam alto número de acidentes de trânsito na capital

De acordo com dados do Projeto Vida no Trânsito, referente a Acidentes de Trânsito com vítimas, das 1.832 ocorrências no trânsito de Rio Branco no ano de 2014, 821 foram acidentes com resultados físicos leves, 258 tiveram resultados graves, 40 tiveram vítimas fatais e outras 713 ocorrências sem consequências físicas, somente com danos materiais.

Ainda em Rio Branco, de acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) em 2014, 40 pessoas foram vítimas fatais do trânsito, destas, 50% foi por ocorrências com motocicletas, das quais 80% são homens, na faixa etária de 21 a 49 anos.