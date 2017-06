Prefeitura leva ações de saúde e cidadania a moradores da Transacreana

A Prefeitura de Rio Branco realizou nesta sexta-feira, 16, nova edição do Programa Saúde na Comunidade na Vila Manoel Marques, no quilômetro 14 da Estrada Transacreana. Durante todo o dia, os moradores da região receberam atendimento médico e tiveram acesso a vários exames como testes rápidos, PCCU, pré-natal, farmácia com mais de 200 itens, além de acompanhamento do Programa Bolsa Família.

A ação mobilizou 80 pessoas entre servidores e gestores das secretarias de Saúde (SEMSA), da Mulher (SEMAM), Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres (SEPMULHERES), secretaria de Articulação Comunitária e Social (SEMACS), e secretaria de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS), responsável pela distribuição de repelentes às gestantes.

Grávida de cinco meses, Vera Assem aproveitou a oportunidade para verificar a pressão e receber o produto que protege contra o Aedes Aegypti. “Vim verificar a pressão e quando cheguei fiquei sabendo da entrega do repelente, aproveitei para pegar o meu.”

Mãe de oito filhos, dona Sebastiana Neves, levou as crianças para consulta médica. “A bebê está gripada, pegando febre. Se os médicos não estivessem aqui tinha que ir até a cidade. Assim facilita pra gente. Muito bom mesmo”, disse dona Sebastiana.

O presidente da Associação de Moradores e Produtores Rurais Nova Esperança, Josimar Ferreira, destacou a importância do Programa para a comunidade “Às vezes o deslocamento em busca de atendimento na cidade não é fácil. Graças ao esforço do prefeito Marcus Alexandre e sua equipe a saúde vem onde a gente está. Só temos a agradecer”.

Programa leva atendimento às comunidades mais distantes

Executado desde o ano de 2005, o Saúde na Comunidade objetiva levar atendimento aos locais distantes da capital. O trabalho é feito durante todo o ano. No inverno, a prioridade é para o atendimento aonde é possível chegar de barco. No verão, o foco são os locais distante com acesso terrestre. “Depois de cumprir uma etapa de três meses de trabalho na região do Riozinho do Rôla, com a chegada do verão iniciamos o atendimento pela estrada. Além da Vila Manoel Marques, outras 180 comunidades devem ser atendidas ao longo do verão deste ano. Começamos pelas áreas mais próximas e seguimos rumo às mais distantes” explicou a chefe do Departamento de Centros e URAPS da SEMSA, Rozângela Farias, que integra a equipe de coordenação do Saúde na Comunidade.

Da Assessoria

Fotos Marcos Vicentti/Asscom