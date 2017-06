Novo modelo da CNH é mais seguro contra fraudes

Em 2017, o modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por mudanças e ganhou itens de segurança que tornaram o documento mais seguro contra fraudes. Agora, a carteira de motorista conta com tecnologias como QR Code, novas cores, papel com marca d’água, tintas de variação ótica e fluorescente e imagens secretas.

As novidades impactam apenas a aparência da CNH e o nível de segurança contra fraudes e falsificações do documento. Os procedimentos que o cidadão deve seguir para obter a carteira permanecem os mesmos. Condutores que já portavam o documento no modelo antigo não precisam fazer a troca. As CNHs antigas serão reconhecidas até a validade ou até que o condutor solicite alguma alteração de dados.

Tecnologia QR Code

A mais recente novidade no modelo da CNH é o uso da tecnologia QR Code. O código permite que os dados dos motoristas sejam acessados no banco de dados do Denatran, onde estará uma versão digital do documento com dados biográficos e foto do titular.

Cerca de 300 mil carteiras foram emitidas com o novo recurso nos primeiros dez dias do mês de maio. O modelo antigo, sem código de barras bidimensional e dados criptografados, será substituído gradualmente, à medida que os motoristas forem renovando suas habilitações.

Itens de segurança

Desde o dia 2 de janeiro de 2017, a CNH também ganhou novas cores e itens de segurança. As mudanças atendem à nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), válida para todo o País. A carteira passou a ser produzida por empresas credenciadas, em modelo único, e tem papel com marca d’água, tintas de variação ótica e fluorescente e imagens secretas, além de mais elementos em relevo e em microimpressão. O fundo do documento também ficou mais amarelado.

A tinta da tarja que fica no topo das carteiras, acima da foto de identificação, passou de azul esverdeada para preta. A impressão continuou em alto relevo, e a tarja passou a ter do lado direito o mapa do estado responsável pela emissão da CNH. No lado esquerdo, sob o Brasão da República, aparece, agora, a imagem do mapa do Brasil.

A nova CNH tem ainda duas sequências de números de identificação nacional – Registro Nacional e número do Espelho da CNH – e uma de identificação estadual – número do formulário do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados). Com informações do Portal Brasil.