Jovens são alvejados em tentativa de execução

Um homem e uma mulher de 24 e 21 anos respectivamente, foram alvejados com disparos de arma de fogo, enquanto trafegavam de motocicleta na Avenida Lauro Muller , no bairro João Alves , em Cruzeiro Do Sul (AC). Dois homens , em outra motocicleta, dispararam três tiros contra os jovens, sendo que dois atingiram a mulher e um atingiu o homem.

“A princípio tomamos conhecimento desse fato através de uma denúncia anônima, informando sobre as duas pessoas atingidas com arma de fogo. Infelizmente com o plantão já desguarnecido, acionamos a PM que prestou o devido socorro de forma imediata. Já colhendo informações em relação ao fato, à vítima , a única presente, sendo que o rapaz já tinha pegado alta , mas não quis diligenciar a delegacia, talvez com algum receio de ser executado novamente ou algum procedimento remanescente da própria delegacia, uma vez que temos conhecimento que é envolvido c om supostas práticas criminosas.

A vitima contou que pegou carona com o rapaz, primo do marido dela, mas que não conhece os acusados de cometerem o crime. O homem foi atendido no Hospital do Juruá e liberado em seguida, já a mulher permaneceu internada , mas não corre risco de vida. Com informações Juruá Oline.