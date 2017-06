Temperatura cai a partir de segunda-feira, alerta Sipam

A temperatura deve cair a partir de segunda-feira (19), quando o Acre deve ser atingido por nova frente fria. A Divisão de Meteorologia e Climatologia do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) do Centro Regional de Porto Velho informou que a mudança do tempo deverá ser semelhante a da semana passada, mas com maior duração.

A friagem deverá atingir primeiro o Pantanal Mato- -Grossense. Na parte da tarde, a temperatura deve cair no Sul e no Oeste de Rondônia e no Sul do Acre, atingindo até a parte da noite todos os municípios acreanos.

O Sipam explica que a friagem “é a incursão da massa de ar com características polares (frias e secas) que se move do sul do continente sul-americano para o norte, chegando até ao Sul da Amazônia. É frequente entre os meses de abril e outubro, porém os mais fortes ocorrem entre junho e agosto. Antes de atingir uma determinada região a frente fria aumenta a instabilidade atmosférica no primeiro momento, fazendo com que o céu fique nublado e provocando chuvas. Também pode-se observar elevação nas temperaturas, conhecido como aquecimento pré-frontal. Uma vez o fenômeno já estabelecido e atuante na região pode-se verificar elevação na pressão atmosférica, brusca redução nas temperaturas e a mudança na direção do vento para Sul. Essas são algumas das características desse fenômeno.”

Enquanto a próxima semana terá previsão de frio, as pessoas interessadas em aproveitar os balneários neste final de semana, pois a temperatura máxima de hoje será de 32 graus e a mínima de 21 graus. Amanhã, a temperatura máxima prevista será de 33 graus.

Mesmo apresentando céu encoberto por nuvens, não há previsão de chuvas.

Freud Antunes