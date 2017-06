Taxa de desemprego em todo Estado cresce 83%

A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2017 no Acre foi 83% maior que no mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Segundo o estudo, no primeiro trimestre de 2016 houve um registro de 8,63% de alta na quantidade de pessoas que tiveram os contratos de trabalho rescindindo, contra os 15,9% no último levantamento.

O resultado deixou o Acre no 8º lugar em que mais houve notificações de pessoas desempregadas, entre os 26 Estados. O 1º lugar ficou com a Bahia (18,56%), seguido do Amapá (18,48%) e do Amazonas (17,71%). Santa Catarina teve o menor índice de rescisão contratual (7,87%).

A Região Norte apresentou uma alta de 60% na quantidade de pessoas desempregadas, sendo a segunda menor média, ficando atrás apenas do Nordeste, que teve uma elevação de 54,7%. O Centro Oeste teve o maior percentual, chegando a 65,2%.

O levantamento confirmou os resultados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).