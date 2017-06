Governo de Cuba critica “pressão dos EUA” para mudanças de sistema na ilha

O governo de Cuba divulgou comunicado nessa sexta-feira (16) garantindo que qualquer estratégia para mudar o sistema na ilha está “condenada ao fracasso”, e que os Estados Unidos não estão em condições de dar lições sobre direitos humanos, destacando que pretendem seguir dialogando com o país. As informações são da agência de notícias EFE.

A declaração foi difundida simultaneamente em todos os veículos de comunicação estatais. No comunicado, o regime comandado por Raúl Castro responde ao discurso feito pelo presidente americano, Donald Trump, que anunciou mudança na política para Cuba.

“Qualquer estratégia voltada para mudar o sistema político, econômico e social em Cuba, que pretenda alcançar por meio de pressões e imposições, ou empregando métodos mais sutis, estará condenada ao fracasso”, diz o texto veiculado como primeira reação ao posicionamento de Washington.

O texto sustenta que as mudanças necessárias para Cuba, como as que estão sendo realizadas agora, como parte do processo de atualização do modelo econômico e socialista na ilha, “seguirão sendo decididos soberanamente” pelo povo cubano.

“Assumiremos qualquer risco e continuaremos firmes e seguros na construção de uma nação soberana, independente, socialista, democrática, próspera e sustentável”, afirma o governo.

A declaração aponta que Donald Trump esteve, mais uma vez, “mal assessorado”, ao tomar decisões que favorecem os interesses políticos de uma “minoria extremista” de origem cubana, residente no estado da Flórida, que, por “motivações mesquinhas” não desiste da pretensão de castigar Cuba e a sua população.

Na questão dos direitos humanos, o governo de Cuba, rejeita a “manipulação com fins políticos”, garantindo que os cidadãos do país “desfrutam de direitos e liberdades fundamentais” e destacando o acesso à saúde, educação, previdência social, salários iguais, direitos das crianças, à alimentação, a paz e ao desenvolvimento.

“Os Estados Unidos não estão em condições de nos dar lições”, diz o texto, que ainda destaca negativamente o grande número de casos de assassinatos, abusos policiais e discriminação racial nos Estados Unidos.

O governo de Cuba ainda garante que está disposto a continuar um diálogo “respeitoso”, além da cooperação em temas de interesse mútuo, assim como a negociação de assuntos bilaterais “pendentes” com o governo americano, mas garante que não realizará concessões que possam ferir sua soberania e independência.