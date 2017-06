Agentes frustram fuga de detentos

Agentes penitenciários conseguiram impedir uma tentativa de fuga do Presídio Francisco d’Oliveira Conde, na madrugada de sexta-feira (16). O Iapen confirmou que três presos tentaram fugir da cela 13 do alojamento serrando as grades.

Os detentos, segundo o Iapen, foram recapturados ainda dentro da unidade. Ao todo, 14 pessoas estavam na cela. Após conterem os presos, os agentes penitenciários contaram com o reforço da Polícia Militar (PM-AC) e do Grupo de Operações Especiais.

A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen-AC) disse que momentos antes da fuga houve um apagão no presídio o que seria uma estratégia dos presos para tirar a atenção da fuga. O Iapen-AC nega que tenha ocorrido a falta de energia no momento do incidente. Com informações G1.