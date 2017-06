Coluna Bom Dia

Reunião

Não foi muito religioso o feriado para algumas lideranças da Frente Popular. Os quatro pré-candidatos lançados ao governo se reuniram com o governador na casa do senador Jorge Viana para aparar as arestas e acertar a continuidade do processo.

Desagravo

A reunião começou com um desagravo coletivo ao senador Jorge por parte de todos os presentes pelas declarações ofensivas de um militante que tem medo de perder a boquinha partidária. A própria realização da reunião na casa do senador foi um sinal da importância que o PT atribui a ele e a presença do governador comprovou que não conseguirão, em mais essa tentativa, separá-los politicamente.

Ponderações

Jorge Viana expressou sua opinião, que considera o prefeito Marcus Alexandre o melhor candidato, mas reconheceu que a condução do processo deve ficar com o governador Tião Viana, até porque Jorge vai cuidar de sua reeleição.

Toca o barco

Ficou acertado que o processo continua, que representa uma oxigenação da Frente Popular para o próximo pleito e para os seguintes e que conversas atravessadas não irão perturbar o processo.

Intromissão

Não foi o único problema na Frente Popular. Foi descoberta uma ação articulada de alguns interessados em queimar o filme do deputado César Messias (PSB) para prejudica-lo dentro da coligação. O objetivo seria fortalecer a candidatura de Perpétua Almeida (PC do B) à Câmara Federal.

Idiotice

Não fosse de uma idiotice tremenda, talvez nem valesse a pena comentar essa trapalhada. Mas como ela tem sido encarada como missão por alguns incautos, é bom por logo os pingos nos iis. Mexer com Cesar Messias significa entregar o Juruá de bandeja para Gladson Cameli. É a opinião da coluna e do bom senso.

Fazer frente

Perpétua que arrume outro jeito – e ela tem qualidades para isso – de aparecer e se fortalecer. Guerra interna é tudo o que a Frente Popular não precisa agora, Que isso fique com a oposição.

Empresas

A empresa LCM, que está na obra da BR-364 é o resultado da divisão de uma empresa maior, a CCM, entre os dois antigos sócios. A CCM foi “descoberta” em 2014, quando apareceu no ranking do DNIT como a segunda empreiteira em volume de serviço. De lá para cá os negócios cresceram ainda mais.

Divisão

Com a divisão, um sócio ficou mais ligado à área de estradas e outro com a construção civil, como grupo Ethos. São dois gigantes e têm arrematado licitações sempre com preço baixo. Não há pendências judiciais sobre as empresas, em um quadro em que as grandes empreiteiras brasileiras estão envolvidas até o pescoço com corrupção.

Denúncias

Mesmo assim, aconteceram denúncias de atraso de obras e de cobrança de pagamento por trechos não executados, como aconteceu com a CCM na BR-364, em Rondônia e entre Porto Velho e Rio Branco. Mas no fim tudo se acertou e o trabalho foi executado sem maior repercussão.

Será?

Uma alta fonte em Brasília avalia que, apesar do otimismo do senador Gladson Cameli deve faltar dinheiro até o fim do ano para as obras de infraestrutura em todo o país. Segundo a fonte, o presidente, para se fortalecer, está abrindo os cofres do ajuste fiscal e simplesmente o dinheiro não existe.

Crise

A crise política é tão forte que as incertezas campeiam, com os mais variados cenários. Até o conservadoríssimo senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) vem defendendo antecipação das eleições e a saída de Temer. Diz ele que a única cláusula pétrea que importa é a preservação da democracia e que esta corre risco.

Questões

Por aqui, na véspera do recesso parlamentar, algumas questões incomodam os deputados e pairam sobre a Assembleia.

Amazonas

Lula deve ir a Manaus, para dar uma força à candidatura do candidato do PT ao governo, José Ricardo Wendling, que é apontado como o quarto colocado, até agora na disputa. O PT disputa sem coligação com nenhum outro partido.

Blefe

O deputado Silas Câmara (PRB), esposo da ex-deputada acreana Antônia Lúcia e, como ela, colecionador de siglas de partidos de aluguel se deu mal na montagem eleitoral no Amazonas. Quis dar o blefe, bancando uma jogada alta para ser vice de Amazonino Mendes, forçou sua candidatura e na hora agá falhou tudo. Desistiu da candidatura e não levou nada, pelo menos por enquanto.

Nove

Como serão só 14 meses de mandato do governador eleito no Amazonas, com o país em crise, sem grana, todo mundo está mesmo de olho em se cacifar para as eleições de 2018. Por isso, as candidaturas se multiplicaram. São nove candidatos. A ordem é aproveitar, aparecer agora e colher os frutos na eleição do ano que vem, essa sim, valendo quatro anos.

Festa

A oposição faz festa na terça-feira para o diretor do DNIT, que lança a segunda frente de obras na BR_364, em Feijó e anuncia o anel viário de Brasileia. Gladson Cameli será o anfitrião.

Não quer

O deputado Flaviano Melo fez chegar aos ouvidos necessários – no caso o presidente do TCE, Conselheiro Valmir Ribeiro – a informação de que não quer, nunca quis e nunca incentivou nenhum movimento contra a permanência do filho de Valmir, o competente Eduardo Ribeiro à frente da Superintendência do INCRA.

Recado dado

Recado dado, descobriu-se que setores do PMDB gostariam que Eduardo tivesse partido para o confronto com o governo do Estado, na briga ideológica. Com uma gestão técnica e de aparar arestas e recuperar o tempo perdido pelo INCRA local, Eduardo ganhou o respeito de todas as alas mas desagradou os brigões. Ameaçou sair, mas a competência, nesse caso, falou mais alto.

Ânimos

Está prevista para amanhã uma friagem que alguns acreditam trará até neve para o Acre. Pelo sim, pelo não, deve esfriar os ânimos mais exaltados. Agasalho, quentão na festa junina e cama quente.

Quadrilha

Depois que o Joesley disse que o Temer é o chefe da maior quadrilha do Brasil, dizem que a festa junina em Brasília tem a marcação de quadrilha assim: Olha a o Moro! É Verdade. Olha O Janot! É verdade!

Floresta

O Acre faz sua parte. O governo lançou o Plano Estadual de Prevenção, Controle e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais. O projeto inclui a Operação Floresta Viva, executada em parceria com diversas instituições. A partir de amanhã, os fiscais do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), do Ibama e equipes do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Policiamento Ambiental devem compor as equipes de campo na fiscalização e controle.

Lá e cá

Enquanto isso, em Rondônia, Porto Velho perdeu, nos últimos 16 anos, mais 14% de sua cobertura florestal, uma área de mais de 440 mil km quadrados, maior do que o município de São Paulo. Triste.

Aprender

Por essas e outras é que, ao contrário do que prega o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de que os agricultores acreanos deveriam ir ao mato grosso aprender a plantar soja, é o governo de lá que manda seus técnicos ao Acre para aprender como proteger o meio ambiente.

Investimento

Mas o governo do estado não se esquece do setor produtivo e só no Vele do Juruá vai investir mais de R$ 14 milhões nos planos agrícolas para Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

Foco

O foco dos planos será o investimento e apoio organizacional para implementação de indústrias agroflorestais ou desenvolvimento de atividades para o agricultor familiar. Mais de R$ 500 milhões já foram injetados no setor produtivo nos últimos anos, em todo o estado.

Caju

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim está comprando no Ceará quatro mil mudas de cajueiro anão para plantar e distribuir entre produtores do município. Ele acredita que esse pode ser um grande investimento que mudará o perfil econômico do município.

Problema

Será preciso muita pesquisa, o apoio da Embrapa e outras instituições. Quem tem cajueiro no quintal sabe que o mal das folhas ataca no estado e ainda tem a praga do besouro, um inseto grande e que devora galhos tenros e frutos. E, para a produção, há a exigência de ensacar o fruto, senão os morcegos fazem a festa.

Cemitério

Mas pode ser uma iniciativa melhor do que o último investimento do prefeito, que foi obstruir duas ruas para ampliar o cemitério, coisa que nem Odorico Paraguassu teve coragem de propor.

Origens

O senador Jorge Viana passa o fim de semana em Xapuri, em campanha, caminhadas e resgatando as origens pé no chão do PT, nas caminhadas com Chico Mendes e seus companheiros. Xapuri sempre evoca recordações no PT.

Promete

A semana promete ser cheia de acontecimentos. Na terça feira a primeira turma do STF juga o pedido de prisão do senador Aécio Neves. Ele tentou levar o julgamento para o plenário completo do tribunal, mas não conseguiu.

PSDB

E o grupo dos “cabeças pretas”, os mais jovens deputados do PSDB admite que pode votar pelo impeachment de Temer. O deputado acreano Rocha pertence ao grupo, mas tem andado calado, para não dar margem para comentários no Acre.